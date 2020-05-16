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Ankara’da ağaçlık alanda yeni doğan bebek cesedi bulundu

Ankara’nın Altındağ ilçesinde ağaçlık bir alanda, torbaya konarak atılmış yeni doğan bir bebek cesedi bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 13:22:56 -
Ankara’da ağaçlık alanda yeni doğan bebek cesedi bulundu

Ankara’nın Altındağ ilçesinde ağaçlık bir alanda, torbaya konarak atılmış yeni doğan bir bebek cesedi bulundu.


Olay, Ankara’nın Altındağ ilçesi Atıfbey Mahallesi’nde bulunan Şehit Kaya Aldoğan Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokağa çıkma kısıtlamasında ekmek almak üzere evden çıkan bir vatandaş, Şehit Kaya Aldoğan Caddesi üzerinde yürüdüğü sırada caddedeki ağaçlık alanda poşete konmuş bir bebek cesedi gördü. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri, poşette bir erkek bebek cesedi buldu. Çevrede güvenlik önlemi alınmasının ardından olay yeri inceleme ekipleri de cesedin bulunduğu bölgede inceleme yaptı. Ekipler, bebeğin yeni doğmuş olduğunu tespit etti.


Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.

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