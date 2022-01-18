Ankara'da 86 yıllık köprü çalındı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, 1936'da Kirmir Çayı üzerinde inşa edilen ve 44 yıldır atıl olan Gömleksiz Köprüsü çalındı. İş makineleriyle köprüyü yıkıp, 70 ton demiri kamyonlar ile götürdüğü tespit edilen hurdacı, yakalanarak tutuklandı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Kirmir Çayı üzerinde 1936 yılında yapılan, yaklaşık 500 metre uzunluğundaki köprü, 1978 yılında meydana gelen sel felaketinde ağır hasar görmüştü.

Bölgede aynı yıl yeni köprünün yapılıp, devreye girmesiyle eski köprü, atıl durumda kalmıştı.

86 yıllık köprüyü çaldı

44 yıldır atıl olan köprü, yaklaşık 10 gün önce tabyaları ile birlikte çalındı. 2 iş makinesi ile yıkılan köprünün tabyaları, parçalar halinde kamyonlara yüklenip götürüldü. Çevredekiler, köprünün devlet ihalesi ile satıldığını düşünerek ihbarda bulunmazken, birkaç gün sonra jandarmanın fark etmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Hurdacılık yapan şüpheli yakalanarak tutuklandı

Çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri de incelenerek yapılan çalışmada, Ankara'da hurdacılık yapan Z.K. tarafından köprünün çalındığı tespit edildi.

Z.K., jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Köprüden 70 ton demir çıktı

Z.K.'nin, atıl durumdaki köprünün demirlerini almak için CİMER'e başvuruda bulunduğu, olumsuz yanıt almasına rağmen 2 iş makinesi kiralayıp, köprüyü yıkarak, kamyonlarla parçalar halinde Ankara'daki hurdacılar sitesine götürdüğü ve burada parçalayıp, 70 ton demir elde ettiği tespit edildi.

Köprünün yıkım ve tahliye çalışmasının 4 gün sürdüğü ve demirlerinin değerinin, 500 bin TL olduğu belirtildi.

''Kimse şüphelenmedi''

Yakındaki akaryakıt istasyonunda çalışan Özcan Güler, köprüdeki çalışmayı gördüğünü; ancak Z.K.'nin ve çalışanların rahat tavırları nedeniyle şüphelenmediklerini, resmi yıkım olduğunu düşündüklerini belirterek, şunları söyledi:

''Biz burayı ihaleyle aldılar, yıkıyorlar, değerlendirecekler, diye düşündük ama sonradan öğrendik ki köprüyü çalmışlar. İş makineleri sürekli çalıştı. Kimse şüphelenmedi. 5-6 gün sürdü. Aldılar götürdüler. Biz de daha sonra jandarmanın tahkikatıyla öğrendik''

Kaynak:TRT