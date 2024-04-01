Ankara'da 13 ilçe el değiştirdi!
Ankara'da resmi olmayan sonuçlara göre seçimi Mansur Yavaş kazandı. Bu sonucun ardından 31 Mart ve 2019 yerel seçimleri karşılaştırıldığında 25 ilçesi olan Ankara'da 13 ilçe CHP'ye geçti. CHP'nin adayları toplam 16 ilçede seçimleri kazandı. AK Parti adayları ise 8 ilçede kazandı. Çamlıdere'de ise bağımsız aday kazandı.
31 Mart yerel seçimlerinin sona ermesiyle birlikte Ankara'da da sonuçlar netleşti ve Mansur Yavaş, bir kez daha seçimin kazananı oldu.
Yerel seçimler sonrası Ankara'da bazı ilçelerde ise değişiklikler yaşandı.
13 ilçe el değiştirdi
2019'daki seçim sonuçlarına göre, MHP Etimesgut, Gölbaşı ve Polatlı'yı kazanırken, CHP Yenimahalle, Çankaya ve Elmadağ'da zafer elde etmişti.
Ancak, 31 Mart'ta CHP, mevcut ilçelerini korurken, MHP'nin kontrolündeki ilçeleri de kazandı.
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CHP adayları, resmi olmayan sonuçlara göre Kızılcahamam, Çubuk, Akyurt, Pursaklar, Altındağ, Sincan, Bala ve Evren ilçeleri dışındaki tüm ilçelerde zafer elde etti.
Ankara'da CHP 16 ilçeyi, AK Parti ise 8 ilçeyi kazandı. Çamlıdere ilçesinde ise bağımsız aday Adem Ceylan galip geldi.
CHP, Ankara’da aldığı oy oranıyla birlikte Büyükşehir Belediye İl Genel Meclisi’nde de oy oranıyla çoğunluğu sağlamış oldu.
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