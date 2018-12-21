0553 313 94 23

Ankara yeni buz pistine kavuştu

- Altındağ Belediyesi tarafından yaptırılan tesis, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki tarafından açıldı

21 Aralık 2018 Cuma 15:21
Ankara yeni buz pistine kavuştu


ANKARA (AA) - Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaptırılan Ali Ersoy Mahallesi Buz Pisti hizmete açıldı.

Ali Ersoy Mahallesi'ndeki tesisin açılışına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Mustafa Tuna, açılışta yaptığı konuşmada, Altındağlıların her şeye layık olduğunu belirterek, "Bundan sonra yeni hizmetleri de Allah'tan niyaz ediyorum. Kıymetli belediye başkanımızın üstün gayretleriyle yeni bir ilçe oluşturuldu." diye konuştu.

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ise son 1 yıldır her hafta açılış yaptıklarını kaydederek, "Sizin dualarınızla 15 yıldır bir dönüşüm yapılıyor. Bugün açtığımız tesis dışında Şair Baki Kültür Merkezi ve 2 büyük park açtık. Halkın neye ihtiyacı varsa onu yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından iki belediye başkanı, kurdelayı keserek tesisin açılışını gerçekleştirdi.

Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, özel durumu nedeniyle açılış törenine katılamadı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 15:21
  1. Ali Ersoy Mahallesi
  2. Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki
  3. altındağ buz pateni tesisi
  4. Altındağ ilçesi
  5. buz pateni

YORUM YAZ

  • ihsihs9 dk önce
    Ne mühim olay! Ülkenin en büyük ihtiyacı karşılanmış! Fakir Fukara bayram eder artık!!!

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Erdoğan: "Biz ülkemize güvendik, güvendikçe, milletimize ram oldukça başarıların yağmur olup Türkiye'nin üzerine yağdığını gördük."
  1. Erdoğan: "Biz ülkemize güvendik,..
  2. Erdoğan: "2013 yılında IMF'ye olan..
  3. Erdoğan: "Tesis ettiğimiz ve adeta..
  4. ABD'yi bekleyen büyük tehlike! Trump..
  5. Çin'den ABD'nin siber casusluk..
  6. Gelinlikle son yolculuğuna uğurlandı
  7. "Basit algı operasyonunu ciddiye..
  8. Başkan Erdoğan konuşuyor
  9. Kız kardeşlerin darbedildiği iddiası
  10. Özbekistan 2020'de pamuk ihracatını..
  11. Avustralya Açık'ta "tie-break" dönemi
  12. Gezici Sılayı destekledi "nafaka..
  13. Kış gündönümü nedir?
  14. "Duruşmayı uzatma" taktiği tutmadı
  15. Gazilerden Fox TV sunucusuna tepki!..
  16. Ankara yeni buz pistine kavuştu
  17. Zonguldak'ta tarihi eser kaçakçılığı..
  18. İşsizlik maaşı 120 gün prim şartı..
  19. Terörist Salih Müslim'den "Fırat'ın..
  20. Dünya Kupası'nda seyirci rekoru
Emeklilikte yaş şartı değişiyor! İşte yeni emeklilik şartları...
Emeklilikte yaş şartı değişiyor! İşte yeni emeklilik şartları...
Asgari ücrette TÜİK'in sunduğu rakam belli oldu
Asgari ücrette TÜİK'in sunduğu rakam belli oldu
Erbakan'ın gizli Bayraktar ziyareti ortaya çıktı! Bu fotoğraflar ilk kez paylaşıldı
Erbakan'ın gizli Bayraktar ziyareti ortaya çıktı! Bu fotoğraflar ilk kez paylaşıldı
Mete Yarar'dan çarpıcı 'ABD' açıklaması: Türkiye 24 saat içinde vuracak
Mete Yarar'dan çarpıcı 'ABD' açıklaması: Türkiye 24 saat içinde vuracak
"Türkiye ve Rusya birlikte yenilmez"
"Türkiye ve Rusya birlikte yenilmez"

Günün Karikatürü

21 Aralık 2019
Selçuk Bayraktar'dan Yunanistan'ın canını sıkacak mesaj
Selçuk Bayraktar'dan Yunanistan'ın canını sıkacak mesaj
Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'kadın vaiz' tepkisi: İmam da ederlerse şaşmayın!
Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'kadın vaiz' tepkisi: İmam da ederlerse şaşmayın!