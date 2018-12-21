Ankara yeni buz pistine kavuştu





ANKARA (AA) - Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaptırılan Ali Ersoy Mahallesi Buz Pisti hizmete açıldı.

Ali Ersoy Mahallesi'ndeki tesisin açılışına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Mustafa Tuna, açılışta yaptığı konuşmada, Altındağlıların her şeye layık olduğunu belirterek, "Bundan sonra yeni hizmetleri de Allah'tan niyaz ediyorum. Kıymetli belediye başkanımızın üstün gayretleriyle yeni bir ilçe oluşturuldu." diye konuştu.

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ise son 1 yıldır her hafta açılış yaptıklarını kaydederek, "Sizin dualarınızla 15 yıldır bir dönüşüm yapılıyor. Bugün açtığımız tesis dışında Şair Baki Kültür Merkezi ve 2 büyük park açtık. Halkın neye ihtiyacı varsa onu yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından iki belediye başkanı, kurdelayı keserek tesisin açılışını gerçekleştirdi.

Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, özel durumu nedeniyle açılış törenine katılamadı.