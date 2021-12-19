Ankara yarın okullar tatil mi? 20 Aralık Ankara'da okullar tatil mi?

Ankara'da da kar yağışı etkili oluyor. Yüksek kesimlerde yağışın yoğun sürmesiyle etraf bembeyaz oldu. Bahçe ve parklarda kar topu oynayarak eğlenen çocuklar beyaz örtünün tadını çıkardı. Bazı bölgelerde, maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Meteoroloji’den Ankara için kar yağışı uyarısı geldi. Meteoroloji Ankara hava durumu tahminlerine göre, Ankara’da hava çok bulutlu, karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı. Ankara'da, meteoroloji uzmanlarınca yağacağı duyurulan kar, şehrin yüksek kesimlerinde etkili olmaya devam edecek. Çankaya ilçesinin yüksek kesimleri lapa lapa kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplandı. Dikmen semtinde vatandaşlar, kar yağışıyla kendilerini sokağa attı. Bu arada Ankara'da 4- 5 gün boyunca hafif şiddetli kar yağışları bekleniyor.

Ankara yarın okullar tatil mi?

20 Aralık Ankara okullar tatil mi? Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, kar yağışı nedeniyle Güdül, Çubuk, Çamlıdere ve Kızılcahamam ilçelerinde karla kaplanan yolları temizleme çalışması başlattıklarını, kent merkezinde de olası kar yağışı için önlemlerini artırdıklarını bildirdi. Ankara’da yarın okulların tatil olup olmayacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında bir açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.