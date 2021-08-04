Ankara yangın son durum
5 ayrı ilde orman yangınları sürerken bir yangın haberi Ankara'dan geldi. Peki, Ankara7da yangın neden çıktı? Ankara yangın kontrol altına alındı mı? Ankara yangın son durum
Türkiye son bir haftadır orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Bir yangın haberi ise Ankara'dan geldi. Peki, Ankara'da orman yangını mı çıktı?
Ankara yangın son durum
Ankara'da Yüksek Hızlı Tren Garı binasının yanında yer alan hastane inşaatında saat 11.30 civarında izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye giden polis ekiplerinin çevre güvenliğini almasının ardından itfaiye ekipleri müdahaleye başladı. Yaklaşık yarım saatlik çabanın ardından kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Ekipler, bölgede soğutma çalışmalarına başladı. Dumandan etkilenen bir işçi de ayakta tedavi edildi.
Ankara Valisi Vasip Şahin, "Ankara YHT Gar binası yanındaki inşaatta izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu başlayan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesinin ardından kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir" açıklamasını yaptı.