Ankara Valisi Vasip Şahin'den sokağa çıkma yasağı açıklaması
Ankara Valisi Vasip Şahin, 'İl genelinde sokağa çıkma yasağı gelecek mi?' sorusuna cevap verdi.
Kurban Bayramı sonrası vakaların patladığı Ankara’dan gelen koronavirüs rakamları vatandaşları korkutuyor. Bu gelişmelerin ardından Ankara Valisi Vasip Şahin, sokağa çıkma yasağı olup olmayacağına ilişkin bir açıklama yaptı.
Vasip Şahin, koronavirüs rakamlarına ilişkin yaptığı açıklamada, yasağın şu an gündemlerinde olmadığını söyledi.
Şahin, kısıtlama istemediklerini ancak vatandaşların hepsinden kurallara uymasını beklediklerini belirtti.
Uzmanlar, Ankara’daki vaka artışına ilişkin, bölge halkının kırsala ve kumsala gittikten sonra virüsü kaptığını ve buradan virüsü bulaştırdıklarını söylüyor.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, Ekim ayından itibaren İstanbul’un vaka sayısında Ankara’yı yeniden geçeceğini öne sürdü.