Ankara Üniversitesi'nde, depremde hayatını kaybedenlerin anısına "İzmir Ağacı" dikildi

ANKARA (AA) - Ankara Üniversitesi yönetimi, İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin anısına rektörlük binasının bahçesine mabet ağacı fidanı dikti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, dikilen fidan "İzmir Ağacı" adıyla anılacak ve önüne adının yazılı olduğu bir tabela konulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar, deprem nedeniyle Türkiye'nin büyük bir üzüntü ve acı içerisinde olduğunu ifade etti. Devletin, sağlık çalışanlarının, kurtarma ekiplerinin, sivil toplum kuruluşlarının ve vatandaşların deprem bölgesi için seferber olduğunu belirten Ünüvar, şunları kaydetti:

"Biz de İzmir'deki acının Ankara'da hafızalardan silinmemesi için Ankara Üniversitesi'nin kalbinde, rektörlüğümüzün önünde diktiğimiz bu fidanların anıt mahiyetinde yaşamasını istiyoruz. Dilerim bundan sonra hatırası acı olaylar olmadan fidanlarımızı dikelim. Gençlerimize de fidan dikmeyi alışkanlık haline getirmelerini tavsiye ediyorum. Milletçe başımız sağ olsun."