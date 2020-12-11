  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ankara merkezli 10 ilde FETÖ/PDY'nin Adalet Bakanlığı yapılanmasına operasyon
Aktüel

Ankara merkezli 10 ilde FETÖ/PDY'nin Adalet Bakanlığı yapılanmasına operasyon

Aralarında infaz koruma memuru, cezaevi katibi ve farklı birimlerde görevli olarak çalışan 19'u aktif görevde, 14'ü ihraç edilmiş 33 şüpheliye yönelik operasyonda 29 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-12-11 08:57:02 -
Ankara merkezli 10 ilde FETÖ/PDY'nin Adalet Bakanlığı yapılanmasına operasyon

ANKARA (AA) - Ankara merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Adalet Bakanlığı mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY'nin Adalet Bakanlığı mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, mahrem imamlarla irtibatları tespit edilen aralarında infaz koruma memuru, cezaevi katibi ve farklı birimlerde görevli olarak çalışan 19'u aktif görevde, 14'ü ihraç edilmiş 33 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Ankara merkezli İstanbul, İzmir, Balıkesir, Amasya, Bolu, Aksaray, Gaziantep, Isparta, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 29 şüpheli gözaltına alınırken 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Ankara'da gözaltına alınan şüpheliler Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesinde alınan sağlık raporlarının ardından Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gergin protestoların ardından o ülkede flaş gelişme! İstifa etti
Dünya

Gergin protestoların ardından o ülkede flaş gelişme! İstifa etti

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, başkent Tiran’da bir gencin polisin dur ihtarına uymadığı için vurularak öldürülmesinden sonra protestoların ..
Türkiye'den Azerbaycan müjdesi
Gündem

Türkiye'den Azerbaycan müjdesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan ile Türkiye arasında vizesiz seyahat kararının alındığını açıkladı.

Yapay zeka casusluğu! Ülke duyurdu: İki diplomatı sınır dışı ettik
Dünya

Yapay zeka casusluğu! Ülke duyurdu: İki diplomatı sınır dışı ettik

Hollanda Güvenlik ve İstihbarat Dairesi, casusluk suçlamasıyla iki Rus diplomatını sınır dışı etti.

Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay