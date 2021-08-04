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Yaşam Ankara mangal yasak mı? Ankara piknik yapmak yasaklandı mı?
Yaşam

Ankara mangal yasak mı? Ankara piknik yapmak yasaklandı mı?

Mangal yakmak piknik yapmak yasak mı? Ege ve Akdeniz’de yaşanan yangın felaketinin ardından pek çok şehirde ormanlara giriş yasaklandı. Hal böyle olunca Ankara’da yaşayanlar mangal ve piknik yasağının uygulanıp uygulanmadığını araştırmaya başladı. Peki, Ankara’da piknik yasağı var mı?

Yeniakit Publisher
2021-08-04 01:04:00 -
Ankara mangal yasak mı? Ankara piknik yapmak yasaklandı mı?

Türkiye son bir haftadır orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Onlarca hektar orman yandı, köyler küle döndü, can kayıpları yaşandı… Bir yandan yangınlar kontrol altına alınmaya çalışırken bir yandan da ormanlara girişler yasaklanıyor. İstanbul, Eskişehir, Tokat, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Osmaniye ve Aksaray'da mangal yapmak ve ormanlık alanlara giriş yasaklandı. Peki, Ankara'da orman yasağı var mı?

Ankara mangal yasak mı? Ankara piknik yapmak yasaklandı mı?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yangınlarla mücadelede itfaiye personelinin ve halkın can pahasına mücadele ettiğini belirtti.

Bu süreçte herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini vurgulayan Yavaş, "Ankara'da havai fişek kullanımı ve belediyemize ait mesire alanlarında mangal ve ateş yakılmasına ara veriyoruz. Tedbirlere hep birlikte uyarak bugünleri aşacağız" ifadesini kullandı.

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