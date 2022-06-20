  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ankara için uyarı!
Aktüel

Ankara için uyarı!

Ankara'nın kuzey ve batı bölgelerinde yarın öğleden sonra gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-06-20 23:08:00 -
Ankara için uyarı!

Ankara'nın kuzey ve batı bölgelerinde yarın öğleden sonra gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Ankara Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yarın öğleden sonra ilimizin kuzey ve batısında gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır." uyarısında bulunuldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23