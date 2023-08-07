Ankara çok Yavaş! 15 günlük iş 1 yılda bitmedi!

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, 4 buçuk yılda Kahramankazan'a kazandırdıklarını anlatarak Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın göz ardı ettiği projeleri eleştirdi.

Oğuz, bölgede yaşanılan hizmetsizlikle ilgili şu açıkalamalarda bulundu;

"ASKİ ciddi bir kan kaybı yaşadı. Operasyon kabiliyetini yitirdi. Tecrübeli personel üzerinden devr-i sabık yaratıldı. İş bilenler atıl durumlara getirildi. Bugün ASKİ iş yapamaz hale getirildi. ASKİ Kahramankazan'da 22 milyonluk iş yaptı görünüyordu. Ama burada tek bir çivi çakılmadı.

"HALA BİR ÇALIŞMA YOK"

Kahramankazan Açık Oto Pazarı da aynı durumda. 2 yıldır burası atıl duruyor. Buraya çok emek harcandı. Yüzlerce kamyon toprak serildi. Yakılan mazot, iş gücü, harcanan zaman hepsi boşa gitti. Şu anda bu alan çökmeye başladı. Atılan asfalt ayrılıyor. 5 litre pet şişenin girebildiği yarıklar oluşmaya başladı. Biz burayı sahiplenmek istedik. Derleyip toparlayalım değerlendirelim istedik. Ancak ona da karşı çıktılar. Bu yılın başında alınan kararla Kahramankazan'da bulunan yolların yüzde 80'ini kendi yetki alanlarına dâhil ettiler. Ama şu anda her üç yolun ikisi atıl durumda. Bu yollarla ilgili ihale yapıldı. Şirket ihaleyi kazandı. Ama hala bir çalışma yok. Hastane kuruldu asfalt atılmadı. Okullar yapıldı asfalt yok. TOKİ'nin önünden geçen yollarda asfalt yok. Ben buradan Yavaş'a çağrıda bulunuyorum. Eğer 30 gün içerisinde ABB saydığım bu projelerin etrafındaki yollar asfaltlamazsa biz kendi imkânlarımız ile bunu yapacağız.

"15 GÜNDE YAPILACAK İŞİ 1 YILDA YAPAMDILAR"

Kahramankazan Kent Meydanı inşaat sahasından ana isale hattı geçiyordu. Bu hattın kaldırılması ile ilgili arkadaşlarımız ihaleden önce ASKİ'ye gereken bilgileri verdi. Daha sonra biz ihalemizi yaptık. 120 metrelik boru hattının kaldırılması ASKİ için zor bir iş değil 15 günde halledilecek bir işti. Ancak 1 sene ASKİ bu işi yapmadı. Ardından işi yaptılar ama bize de 1 senelik bir zaman kaybı yaşattılar. İnşallah en kısa sürede kent meydanımızı Kahramankazanımıza yakışır şekilde hizmete açacağız. Ayrıca bugün baktığımız zaman sadece burada değil Ankara genelinde ASKİ'nin zayıflığı yüzünden birçok sorun var. ASKİ yıllardır Ankara'ya alt yapıdan, kanalizasyona kadar birçok konuda hizmet veren bir kurum. Bakıldığı zaman şu anda ASKİ'de kabiliyet zafiyeti var. Özellikle son dönemlerde ASKİ ciddi bir kan kaybı yaşadı. Operasyon kabiliyetini yitirdi.

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"YAVAŞ YÜZÜNDEN ANKARA KAYBETTİ"

Tecrübeli personel üzerinden devr-i sabık yaratıldı. İş bilenler atıl durumlara getirildi. Bugün ASKİ iş yapamaz hale getirildi. ASKİ Kahramankazan'da 22 milyonluk iş yaptı görünüyordu. Ama burada tek bir çivi çakılmadı. Biz bu konuyu ABB meclisine taşıdıktan hemen sonra ASKİ burada mazgalları döşemeye başladılar. Yavaş'ın siyasi hesapları ve Ankara dışında her konuya dahil olması personeli çok etkiledi. Yavaş yüzünden Ankara kaybetti. Yavaş bir genel seçim kaybetti ama Ankara yıllarını kaybetti.

ABB KAHRAMANKAZAN AÇIK OTO PAZARINI KADERİNE TERK ETTİ

Şehrimize yapılan her türlü yatırıma biz memnun oluruz. Bunu kim yaparsa yapsın. ABB buraya açık oto pazarı yapmak istedi. Sevinçle karşıladık. Ancak bugün gelinen noktada 2 yıldır burası atıl duruyor. Buraya çok emek harcandı. Yüzlerce kamyon toprak serildi. Yakılan mazot, iş gücü, harcanan zaman hepsi boşa gitti. Şu anda bu alan çökmeye başladı.

"BURADA BİR BEKÇİ BİLE YOK"

Atılan asfalt ayrılıyor. 5 litre pet şişenin girebildiği yarıklar oluşmaya başladı. Biz burayı sahiplenmek istedik. Derleyip toparlayalım değerlendirelim istedik. Ancak ona da karşı çıktılar. Yavaş burayı bitireceğini, açacağını söyledi ama onu da yapmadı. ABB Meclis toplasında bu konuyu da dile getirdim. Hemen arkasından modifiyeli araba tutkunlarına burada bir gösteri yaptılar. Biz buranın aktif kullanılmasını istiyoruz. Ancak bugün burada bırakın çalışma yapmayı bir bekçisi bile yok. 'Ben yetim hakkı yemek' diyen bir kişinin bunu yapması çok yanlış.

"30 GÜN İÇERİSİNDE YAPMAZSA BİZ YAPACAĞIZ"

ABB ciddi bir asfalt ihalesi yaptı. Bu ihale bizi umutlandırdı. Çünkü bu yılın başında alınan kararla Kahramankazan'da bulunan yolların yüzde 80'ini kendi yetki alanlarına dahil ettiler. Biz sadece geçen sene kendi imkanlarımızla 45 bin metre küp asfalt attım. O yolların hepsi şu anda ABB'nin yetki alanında. Helal olsun biz vatandaşımıza hizmet için yaptık o yolları. Ama şu anda her üç yolun ikisi atıl durumda. Bu yollarla ilgili ihale yapıldı. Şirket ihaleyi kazandı. Ama hala bir çalışma yok. Hastane kuruldu asfalt atılmadı. Okullar yapıldı asfalt yok. TOKİ'nin önünden geçen yollarda asfalt yok. Ben buradan Yavaş'a çağrıda bulunuyorum. Eğer 30 gün içerisinde ABB saydığım bu projelerin etrafındaki yolları asfaltlamazsa biz kendi imkânlarımız ile bunu yapacağız.