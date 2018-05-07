Ankara bugün sokağa dökülecek!

Süper Lig'e yükselmeyi geçen hafta garantileyen MKE Ankaragücü, Spor Toto 1. Lig'deki son maçında bugün Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. 19 Mayıs Stadı'nda 19.00'da başlayacak müsabaka öncesi ve sonrasında başkent adeta bayram yerine dönecek.

Sarı-lacivertli yöneticiler, teknik heyet ve futbolcular, maçın ardından Ankara 19 Mayıs Stadı'ndan Kızılay Meydanı'na geçerek, taraftarlarla bir araya gelecek. Ankara Valiliği'nden alınan izinle gerçekleştirilecek kutlamalarda yerel sanatçılar sahneye çıkacak.

Kaynak: Skorer