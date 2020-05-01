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Ankara Anadolu Meydanı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde bomboş kaldı

Ankara’da 1 Mayıs 2020 Emek ve Dayanışma Günü’nde Anadolu Meydanı (Tandoğan Meydanı) Covid-19 salgını ile mücadele neticesinde verilen sokağa çıkma kısıtlaması sonucu bomboş kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 10:50:47 -
Ankara Anadolu Meydanı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde bomboş kaldı

Ankara’da 1 Mayıs 2020 Emek ve Dayanışma Günü’nde Anadolu Meydanı (Tandoğan Meydanı) Covid-19 salgını ile mücadele neticesinde verilen sokağa çıkma kısıtlaması sonucu bomboş kaldı.


Ankara’da her yıl kutlamaların adresi olan Tandoğan Meydanı, Covid-19 salgını ile mücadele neticesinde verilen sokağa çıkma kısıtlaması sonucu bomboş kaldı. Normalde kutlamalara binlerce işçi emekçi katılır ve 1 Mayıs coşkusu meydanda yaşanırdı. Ankara’da dün Hak İş/Hizmet -İş Sendikası ve Altındağ Belediyesi işbirliğinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliği düzenlendi. Altındağ Belediyesi Fen İşleri Kampüs alanında gerçekleşen kutlamada işçiler sosyal mesafe kuralına uydu. Memur-Sen Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve 7 kıtadan onlarca emek hareketi temsilcisinin katılımıyla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü video-konferans yöntemiyle kutladı. Ankara’da 1 Mayıs ile ilgili herhangi bir etkinliğe izin verilmedi. Polis illegal yapılma içerisinde olan gruplara ve yasa dışı eylemlere karşı güvenlik önlemi aldı. Başkentte Kızılay Meydanı, Ulus meydanı ve Sıhhiye meydanında gibi alanlarda güvenlik tedbiri elden bırakılmadı.

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