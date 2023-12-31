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Gündem ANKA-3 göklerde! Başarının ardında güçlü bir irade var
Gündem

ANKA-3 göklerde! Başarının ardında güçlü bir irade var

Yeniakit Publisher
2023-12-31 12:20:00 -
ANKA-3 göklerde! Başarının ardında güçlü bir irade var

İnsansız savaş uçağı alanındaki faaliyetlerini hızla sürdüren Türkiye, savunma sanayiinde dışa bağımlılığı bir bir bitiriyor.

SEBAHATTİN AYAN  İSTANBUL

BAYRAKTAR KIZILELMA’nın ardından TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA-3 İnsansız Savaş Uçağı da önceki gün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Dünyanın gözdesi konumunda olan dikey kuyruksuz Turbofan motorlu İHA ANKA III’ün ilk uçuşu 1 saat 10 dakika sürdü. Tarihi Akit’e değerlendiren tarihçi Yazar Ramazan Akbaş, şunları dile getirdi: “Vecihi Bey ile birlikte ülkemizde milli havacılığı kurmak için canla başla mücadele edenlerden biri de dönemin ünlü iş adamlarından Nuri Demirağ’dı. Demirağ’ın da Vecihi Bey gibi çalışmaları neticesiz bırakılarak ülkemizin havacılık alanında ilerlemesi engellenmiş oldu. Son dönemde ise ülkemizde Cumhurbaşkanımızın başlattığı milli havacılık ve milli teknoloji hamleleriyle savunma sanayinde dışa bağımlılığı en aza indirmek için milli ve yerli projeleri hayata geçirildi. Bu başarıların ardında güçlü siyasi irade ve sağlam bürokratik yapı var. İnşallah tam bağımsız bir yapıya kavuşmuş olacağız.”

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Yorumlar

Bir millet uyandı

dışa bağımlılık güçlü irade ülkedeki kalkınma sanayileşme askerin kendine yeterliliği alt yapı üst yapı hamlelerinin bu kadar yukarı çıkıp insanlarımızın ülkesine ve kendine güvenmesinin başlıca sebebi artık heykel büst yapıp onunla kalkındık diye milleti oyalama uyutma uyuşturma döneminin sona ermesindendir darısı diğer uyutulan milletlerin başına
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