ANKA-3 göklerde! Başarının ardında güçlü bir irade var

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

BAYRAKTAR KIZILELMA’nın ardından TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA-3 İnsansız Savaş Uçağı da önceki gün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Dünyanın gözdesi konumunda olan dikey kuyruksuz Turbofan motorlu İHA ANKA III’ün ilk uçuşu 1 saat 10 dakika sürdü. Tarihi Akit’e değerlendiren tarihçi Yazar Ramazan Akbaş, şunları dile getirdi: “Vecihi Bey ile birlikte ülkemizde milli havacılığı kurmak için canla başla mücadele edenlerden biri de dönemin ünlü iş adamlarından Nuri Demirağ’dı. Demirağ’ın da Vecihi Bey gibi çalışmaları neticesiz bırakılarak ülkemizin havacılık alanında ilerlemesi engellenmiş oldu. Son dönemde ise ülkemizde Cumhurbaşkanımızın başlattığı milli havacılık ve milli teknoloji hamleleriyle savunma sanayinde dışa bağımlılığı en aza indirmek için milli ve yerli projeleri hayata geçirildi. Bu başarıların ardında güçlü siyasi irade ve sağlam bürokratik yapı var. İnşallah tam bağımsız bir yapıya kavuşmuş olacağız.”

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