0553 313 94 23

Aniden bastıran kar, sürücülere zor anlar yaşattı!

Akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sebebiyle araçlar kaza yaptı, yollarda mahsur kaldı.

15 Ocak 2019 Salı 23:43
Aniden bastıran kar, sürücülere zor anlar yaşattı!

Zonguldak’ta akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran ve kısa sürede etkisini arttıran kar yağışı sebebiyle araçlar Zonguldak-İstanbul karayolunda kalırken, birçok kaza meydana geldi.

Yolda kalan ve kaza yapan araçlar çekici yardımıyla kurtarıldı. Yağışın etkisini arttırmasıyla harekete geçen karayolları ekipleri kar küreme ve temizleme çalışması yaptı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 23:43
  1. Zonguldak
  2. İstanbul
  3. zonguldak
  4. kar
  5. kaza
  6. kar yağışı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ordu'daki şiddetli rüzgar
    1. Ordu'daki şiddetli rüzgar
    2. Nairobi'de otele yapılan saldırı
    3. Nevşehir'de eğitime kar engeli
    4. Hava ulaşımına "şiddetli rüzgar" engeli
    5. Sakarya'da eğitime kar engeli
    6. AB İngiltere ile anlaşmasız ayrılığa..
    7. Pompeo'dan İran'ın fırlattığı uzay..
    8. Atiker Konyaspor'da Erzurumspor maçı..
    9. Yemen'de 5 kişi koleradan öldü
    10. "Avrupa için acı bir gün"
    11. Katar'dan Suriyeli mültecilere 50..
    12. GÜNDEM ÖZETİ / 16 Ocak 2019
    13. Gaziantep'te zincirleme trafik kazası:..
    14. Denizli'de öğrenci servisi devrildi:..
    15. Sudan'da gösterilere göz yaşartıcı..
    16. Trump'tan şoke eden Maduro planı!..
    17. Teknolojinin yıldızlarına müjde! 81..
    18. GÜNCELLEME - Mersin'de kuvvetli..
    19. Theresa May hükümeti hakkında..
    20. Manisa'da korkutan deprem!
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?
    Yaptırmayan yandı! 2 bin 558 lira cezası var
    Yaptırmayan yandı! 2 bin 558 lira cezası var

    Günün Karikatürü

    16 Ocak 2019
    Melih Gökçek'ten o isme sert sözler: Görünce çatır çatır çatlayacaksın
    Melih Gökçek'ten o isme sert sözler: Görünce çatır çatır çatlayacaksın
    Eski CHP'li vekil canlı yayında İzmir adayını açıkladı! İşte o isim
    Eski CHP'li vekil canlı yayında İzmir adayını açıkladı! İşte o isim