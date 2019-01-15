Aniden bastıran kar, sürücülere zor anlar yaşattı!

Zonguldak’ta akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran ve kısa sürede etkisini arttıran kar yağışı sebebiyle araçlar Zonguldak-İstanbul karayolunda kalırken, birçok kaza meydana geldi.

Yolda kalan ve kaza yapan araçlar çekici yardımıyla kurtarıldı. Yağışın etkisini arttırmasıyla harekete geçen karayolları ekipleri kar küreme ve temizleme çalışması yaptı.