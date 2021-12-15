Anestezi teknikeri ne kadar alımı yapılacak? Sağlık Bakanlığı ne kadar anestezi teknikeri alımı yapacak?

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, twitter hesabından yaptığı açıklamada, 40 bin personel alımı kapsamında, 10 bin sözleşmeli sağlık personeli ile 10 bin sürekli işçi kadrosu için mart ayında ilana çıkarak alım işlemlerine başlanacağını söyledi.

Gerekli bilgilerin, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM'ye verildiğini bildiren Koca, şunları kaydetti: 10 bin 348 hemşire, 1600 ebe ve 6 bin 604 sağlık teknisyeni-sağlık teknikeri ile psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçileri alımı yapılacaktır.

Sağlık Bakanlığı ne kadar anestezi teknikeri alımı yapacak?

Sağlık Bakanlığı'nın ihtiyaç olan hastanelerinde görevlendirilecek; hemşire, radyolog, anestezi teknikeri, acil tıp teknisyesi ve anestezi teknikeri gibi branşlarda personel alımı için geri sayım başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı ne kadar anestezi teknikeri alımı yapacak? Sağlık Bakanlığı 20 bin sözleşmeli personel ataması branş dağılımına bakıldığında 1107 anestezi teknikeri alımı yapılacak.

20 bin sağlık personeli alımı branş dağılım

Sağlık Bakanlığı 20 bin sağlık personeli ataması yapacağını açıkamasından sonra adaylar ne kadar sağlık personeli alımı yapılacak? 20 bin sağlık personeli ataması hangi branşlarda olacak? soruları sorulmaya başlandıl. İşte Sağlık Bakanlığı 20 bin sözleşmeli sağlık personeli atama kontenjanları, branş dağılım listesi: 1466 tıbbi sekreter, 706 röntgen teknikeri, 513 laboratuvar teknikeri 390 fizyoterapist, 220 ağız ve diş sağlığı teknikeri, 338 diyetisyen, 287 psikolog, 46 iş ve uğraşı terapisti, 50 odyolog, 14 perfüsyonist, 27 sağlık fizikçisi, 144 sosyal çalışmacı, 6 biyolog, 96 çocuk gelişimcisi, 50 dil ve konuşma terapisti, 23 adli tıp teknikeri, , 66 ameliyat teknikeri, 66 çevre sağlığı teknikeri, 66 diş protez teknikeri, 172 diyaliz teknikeri, 122 eczane teknikeri, 39 elektrononörofizyoloji teknikeri, 98 evde bakım teknikeri, 137 fizik tedavi teknikeri, 22 iş ve uğraşı teknikeri,, 112 odyometri teknikeri, 130 ortopedi teknikeri, 27 patolojik anatomi teknikeri, 20 podolog teknikeri, 40 radyoterapi teknikeri, 10 yaşlı bakım teknikeri, 43 anestezi teknisyeni, 10 çevre sağlığı teknisyeni, 66 ilk ve acil yardım teknisyeni, 43 laboratuvar teknisyeni, 43 röntgen teknisyeni, 43 tıbbi sekreter alımı yapacak.

Anestezi teknikeri nedir?

Anestezi Teknikeri, cerrahi prosedür öncesi doktor, hemşire ve anestezi uzmanına yardımcı olan tıp uzmanıdır. Anestezi ekipmanı, malzemesi ve ilaçlarının hazırlanması ve kullanılması konularında anestezi uzmanına yardımcı olur.

Anestezi teknikeri ne iş yapar?

Anestezi teknikerinin temel sorumluluğu, cerrahi işlem öncesi, esnası ve sonrasında anestezi uzmanına yardım etmek ve kendisine atanan görevleri yerine getirmektir. Anestezi teknikerinin diğer mesleki yükümlülükleri şunlardır;

Anestezi öncesi ilaçları hazırlamak, ekipmanı kurmaya yardımcı olmak ve tüm yeniden kullanılabilir ekipmanların yıkanıp sterilize edildiğinden emin olmak,

Hastaların odalarından ameliyathaneye taşımasına, güvenlik ve rahatlıklarının sağlanmasına yardımcı olmak,

Anestezi sonrası tek kullanımlık maddeleri çıkarmak, ekipmanı sterilize etmek,

Cerrahi işlem sırasında hastanın yaşamsal belirtilerini izlemek,

Hastaya solunum tüplerinin yerleştirilmesinde anestezi uzmanına yardımcı olmak,

Bozuk anestezi araçlarını ilgili departmana rapor etmek,

Anestezi ekipmanı stokunun teminini sağlamak,

Anestezi çalışma odasını organize etmek ve bakımını yapmak,

Klinik bulguları yansıtan kişiselleştirilmiş bakım planı geliştirmek için anestezi uzmanı ile işbirliği içerisinde çalışmak,

Anestezi uzmanının talimatlarına göre hasta bakımını sağlamak,

Hasta mahremiyetine sadık kalmak.