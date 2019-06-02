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Andy Ruiz Jr ve Anthony Joshua maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Boksta büyük gece. Boks hayranları Meksika asıllı Amerikalı bir profesyonel boksör Andy Ruiz Jr ile Nijerya asıllı İngiliz profesyonel boksör Anthony Joshua kozlarını ringde paylaşacak. Andy Ruiz Jr ve Anthony Joshua maçı bu gece Türkiye saati ile 01.00'de gerçekleşecek. Müsabaka S Sport 2 kanalından canlı yayınlanacak. Andy Ruiz Jr kimdir? Andy Ruiz Jr kaç yaşında?

02 Haziran 2019 Pazar 14:12
Andy Ruiz Jr ve Anthony Joshua maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Boksta büyük gece. Boks hayranları Meksika asıllı Amerikalı bir profesyonel boksör Andy Ruiz Jr ile Nijerya asıllı İngiliz profesyonel boksör Anthony Joshua kozlarını ringde paylaşacak. Andy Ruiz Jr ve Anthony Joshua maçı bu gece Türkiye saati ile 01.00'de gerçekleşecek. Müsabaka S Sport 2 kanalından canlı yayınlanacak. Andy Ruiz Jr kimdir? Andy Ruiz Jr kaç yaşında?

Meksika asıllı Amerikalı bir profesyonel boksör Andy Ruiz Jr ile Nijerya asıllı İngiliz profesyonel boksör Anthony Joshua bu akşam kıran kırana bir mücadele verecekler. Boksa ilgi duyanlar ise ekran başına geçip bu keyifli müsabakayı seyredecekler. Şimdi milyonlarca kişi "Andy Ruiz Jr ve Anthony Joshua maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun cevabını arıyor.  Andy Ruiz Jr ve Anthony Joshua maçı bu gece Türkiye saati ile 01.00'de gerçekleşecek. Müsabaka S Sport 2 kanalından canlı yayınlanacak.

Andy Ruiz Jr 11 Eylül 1989 tarihinde doğdu.  Andy Ruiz Jr , 2016 yılında WBO ağır ünvanı için bir kez zorlanan Meksikalı Amerikalı bir profesyonel boksör.

 

 

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 14:12
  1. Andy Ruiz Jr ve Anthony Joshua maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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