Anastasiadis'ten Türkiye'ye küstah tehdit: Tüm diplomatik tedbirleri alacağız Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Türkiye’nin Kıbrıs’a yönelik hak iddialarına son vermek için mümkün olan tüm diplomatik tedbirler alma niyetinde oldukları tehdidinde bulundu.

Al-Arabia televizyonunun aktardığına göre, Yunanistan, Kıbrıs ve Mısır liderlerinin katılımıyla düzenlenen üçlü zirvenin ardından basın toplantısında konuşan Anastasiadis, “Türkiye’nin, Kıbrıs’a ait bölgelerde sondaj çalışmalarıyla ilgili kabul edilemez eylemlerini şiddetle kınıyoruz. Türkiye’nin hak iddialarına son vermek için tüm diplomatik tedbirler alacağız” dedi. Mısır’ın başkenti Kahire’de bugün Mısır, Kıbrıs ve Yunanistan liderlerinin katılımıyla üçlü zirve gerçekleşti. Taraflar, zirve esnasında, enerji işbirliği ile uluslararası ve bölgesel sorunları değerlendirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.