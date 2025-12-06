Anakonda yılanlarının büyüklüğü şaşırttı!

Venezuela’dan elde edilen fosil kanıtları, anakondaların dev boyutlarına 12 milyon yıldan daha uzun bir süre önce ulaştığını ve o zamandan beri şaşırtıcı derecede aynı kaldığını gösteriyor.

Cambridge Üniversitesi liderliğindeki bir araştırma grubu, Güney Amerika’dan çıkarılan dev anakonda fosillerini inceleyerek bu yılanların yaklaşık 12,4 milyon yıl önce tam vücut boyutlarına ulaştığını belirledi.

12,4 ila 5,3 milyon yıl önceki dönem, yani “Orta–Üst Miyosen” olarak bilinen zaman aralığında, birçok hayvan modern akrabalarına kıyasla çok daha büyük hale geldi. Daha sıcak küresel sıcaklıklar, yaygın sulak alanlar ve bol besin kaynakları bu eğilimi destekledi.

Miyosen döneminin diğer dev sürüngenleri – 12 metrelik kaiman (Purussaurus) ve 3,2 metrelik dev tatlı su kaplumbağası (Stupendemys) – zamanla yok olurken, anakondalar (Eunectes) küçülmek yerine dev boyutta kalarak hayatta kalmayı başardı.

Bugün anakondalar dünyanın en büyük yılanları arasındadır. Genellikle 4–5 metre uzunluğa ulaşırlar; nadir bireyler ise 7 metreye kadar büyüyebilir.

Eski anakondaların nasıl karşılaştırıldığını anlamak için bilim insanları Venezuela’nın Falcón Eyaleti’nden çıkarılmış, en az 32 bireye ait 183 fosilleşmiş omuru analiz etti. Bu ölçümler, Güney Amerika’daki diğer fosil kayıtlarıyla birleştirildiğinde, antik anakondaların da yaklaşık 4–5 metre olduğunu ortaya koydu — yani bugün yaşayanlarla neredeyse aynı.