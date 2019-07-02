"Anadolu'da otel yatırımı artışı sevindirici"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, Anadolu şehirlerinde otel yatırım artışının sevindirici olduğunu belirtti.

TÜROB'tan yapılan açıklamaya göre, konaklama yatırımlarında proje sayısı azalırken, toplam yatırım tutarı TL bazında arttı. Antalya ve İstanbul'dan sonra son iki yılın en hızlı büyüyen illerinden biri olan Trabzon'da yatırım iştahı dindi. Genel olarak Karadeniz Bölgesi'ne yapılan yatırımlar da yavaşladı.



Yılın ilk 4 ayında Ticaret Bakanlığı tarafından verilen "Yatırım Teşvik Belgelerine" ilişkin verilere göre ülke genelinde toplamda 16 şehirde 41 yeni otel projesi teşvik belgesi aldı. En fazla yatırım teşviki sıralamasında son iki yıldır Antalya ve İstanbul’dan sonra üçüncü sırada yer alan Trabzon’da bu yıl 4 ayda hiç başvuru yapılmadı. Geçen yılın aynı döneminde Trabzon'da 4 otel projesi için başvuru yapılmıştı.

Karadeniz Bölgesi genelinde geçen yıl ilk dört ayında 11 proje için başvuru yapılırken, bu yılki sayı 5'te kaldı. Proje sayısı açısından en fazla otel yatırımı yapılacak iller sıralamasında Antalya 10 otel ile yine ilk sırada yer aldı. Antalya'yı 8 otelle İstanbul ve 6 otelle Muğla takip etti.

- Yatırım tutarı TL bazında yüzde 3,6 arttı





Açıklamaya göre toplamda 1 milyar 227 milyon lira harcanarak tamamlanacak olan 41 yeni yatırım sonrasında sektöre 2 bin 397 yeni ek istihdam sağlanacak.

Yatırımların tamamlanması ile yatak kapasitesi 9 bin 413 adet artacak. Geçen yılın aynı döneminde 32 şehirde toplam 11 bin 52 yatak kapasiteli 64 otel projesi için 1 milyar 183 milyon liralık teşvik başvurusu yapıldı.

Yatırım tutarı TL bazında yüzde 3,6 artarken, proje sayısında ise yüzde 35 düşüş yaşandı. Yılın ilk dört ayında teşvik belgesi alan oteller içerisinde 3 yıldızlı oteller toplam 15 otelle ilk sırayı aldı.

Kapasite bakımından 5 bin 488 otelle 5 yıldızlı oteller ilk sıradaki yerini korudu.





- "İstanbul, Antalya ve Muğla yatırımda en çok talep çeken şehirler"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Müberra Eresin, her şeye rağmen Anadolu şehirlerinde yatırım artışının sevindirici olduğunu belirtti.

En fazla yatırım yapılan İstanbul, Antalya ve Muğla'nın yatırımlarda yine en çok talep çeken şehirler olduğunun altını çizen Eresin, "Buralarda artık yeni yatırımlardan çok renovasyona, yani yenilemelere önem verilmesi gerektiğini ısrarla belirtiyoruz. Yeni yatırımların proje sayısı açından 3 ve 4 yıldızlı tesislerde yoğunlaşması olumlu bir gelişme." ifadelerini kullandı.