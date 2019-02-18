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Anadolu Spor Medyası ve Yazarlar Derneği kuruluşunu tamamladı

Anadolu Spor Medyası ve Yazarlar Derneği’nin temelleri Malatya’da atıldı.

18 Şubat 2019 Pazartesi 12:24
Anadolu Spor Medyası ve Yazarlar Derneği kuruluşunu tamamladı

Anadolu Spor Medyası ve Yazarlar Derneği’nin temelleri Malatya’da atıldı. Malatya spor basınını tek çatı altında buluşması için bir süredir devam eden çalışma sonuçlarını vermeye başladı.


Malatya’da görsel ve yazılı olarak spor basınında uzun yıllardır görev yapan isimlerin bir araya gelmesi sonucu,‘Anadolu Spor Medyası ve Yazarlar Derneği’ adı altında önemli bir çatı derneği resmen kuruluşunu tamamladı.


Kurucu Başkan Akif çelik yaptığı açıklamada tek amaçlarının ülke sporuna katkı sunmak olduğunu söyledi.



“Büyük kitlelere ulaşmak istiyoruz”



Sporun birleştirici gücünden faydalanmak istediklerini kaydeden Çelik, “Tek amacımız ülke sporuna katkı sunmak. Bu anlamda sporun dostluk ve kardeşlik olduğu bilinciyle büyük kitlelere ulaşmak istiyoruz. Sporun kaynaştırıcı ve birleştirici özeliğini ön plana çıkarmak ve yaşatmak da yine en büyük düsturumuz olacak. Bu doğrultuda paneller ve aktiviteler yaparak en kısa zamanda derneğimizin yurt içi ve yurt dışında kuracağımız temsilcilikleriyle dostluk köprülerini kuracağız. Dünya barışına katkı sunan iki önemli unsur var. Bunlar sanat ve spor. Bu iki önemli dalın her kesime dokunması ve ulaşması bizim asli görevimiz. Bu açıdan kuruluşumuzda yanımızda olan, başta üyelerimiz olmaz üzere, herkese teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.


Anadolu Spor Medyası ve Yazarlar Derneği’nin kurucuları şu isimlerden oluşuyor: Kurucu başkan Akif Çelik, Mehmet Türel, Ferdi Durdu, Aziz Yiğit, Cahit Özçelik, Mehmet Yeler, Ömer Çelik.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 12:24
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