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Anadolu Selçuklu Devleti, Kösedağ Savaşı'nı kaybetti! Moğollar Anadolu'yu işgale başladı

Tarihte bugün “3 Temmuz 1243”, Anadolu Selçuklu Devleti'nin Moğollar’la yaptığı savaş olan Kösedağ Savaşı'nın yıl dönümüdür.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:33
Anadolu Selçuklu Devleti, Kösedağ Savaşı'nı kaybetti! Moğollar Anadolu'yu işgale başladı

Kösedağ Savaşı, Anadolu Selçuklu Devleti ile Moğollar arasında meydana gelmiş ve Moğolların kazanması neticesinde, Anadolu Selçuklu Devleti de yıkılış sürecine girmiştir.

Moğollar, Anadolu Selçuklu Devletinin güçlü sultanı olan Alaaddin Keykubat'tan çekindiklerinden onun sağlığında Anadolu'ya saldırmaya pek cesaret edemediler.

Sultan Alaaddin vefat edince, devletin başına II.Gıyaseddin Keyhüsrev geçti. Bu dönemde " Babai " ayaklanmaları meydana geldi. Selçuklu Ordusu bu isyan esnasında oldukça yıpranmıştı.

Moğollar bu durumdan istifade etmek için o sıralarda İran'da bulunanBaycu Noyan'ı Moğol Ordusunun başına getirdiler. Baycu Noyan, Kafkasya'daki Ermeni ve Gürcülerin de desteğini alarak, Anadolu Selçuklular'ın üzerine bir sefer hazırlığına başladı.

Halkın malını yağmaladılar

Moğollar, Baba İshak isyanını da fırsat bilerek, 1242 yılında önce Erzurum'a saldırdı. Çok büyük zulümler ve katliamlar yaptılar, savunmasız halkın malını ve mülkünü yağmaladılar.

Bunu haber alan Anadolu Selçuklu Sultanı II.Gıyaseddin Keyhüsrev, 80.000 kişilik bir ordu ile Sivas'a geldi. Bunun üzerine Baycu Noyan da Ordu'suyla Sivas'a doğru hareket etti.

II.Gıyaseddin Keyhüsrev, babası Alaaddin Keykubat kadar tecrübeli ve güçlü bir sultan değildi ve kararlarını komutanlarının inhisarına bırakıyordu.

Anadolu Selçuklu Sultanı, geçitler ve stratejik noktalardaki hazırlıklarını tamamlayıp savunma yapar halde Moğol ordusunu beklemeye koyuldu. Ancak ordusunun gücüne güvenen ve zafere kesin gözüyle bakan erkanı, kendisine taarruz etmeyi tavsiye ve telkin edince, yeterli savaş tecrübesi bulunmayan Sultan, tedbir ve askeri nizam kurallarını çiğneyerek düşmanı taarruz ederek karşılamaya karar verdi.

Türk savaş taktiğini kullandılar

Moğol ordularının taarruzuna savunarak değil taarruzla karşılık veren Selçuklu ordusu, Moğol ordusunun kadim Türk Savaş Taktiği olan Turan Taktiğini (Kurt Kapanı) kullanarak geri çekilmesiyle sürek halinde Moğol öncü güçlerinin peşinden gitmeye başladılar. Bu stratejik bir hamleydi ve Kösedağ Savaşı'nın sonucunu etkileyecek ilk hata olmuştur.

Daha önce hiç savaş yönetmemiş olan Gıyaseddin Keyhüsrev, öncü kuvvetlerin bozguna uğratılmasını mağlubiyet zannederek otağını ve hazinelerini bile yanına almadan geri çekildi. Oysa ordu yenilmemişti ve halen savaşa devam etmekteydi.

Gıyaseddin Keyhüsrev’in geri çekilmesinden ordusu henüz haberdar olmamıştı. Selçuklu ordusu hava kararana dek Moğol ordusu ile çarpışmaya devam etti. Hava kararınca geri dönen Selçuklu ordusu, Sultan’ın kaçtığını ancak günün sonunda öğrenebildi. Bunun üzerine askerler de otağlarını bırakarak ani şekilde cepheyi terk edip geri döndüler.

Moğollar Kayseri'ye kadar ilerledi

Gün aydınlandığında Selçuklu askerlerinin ortada olmadığını ve çadırlarını terk ettiğini gören Moğollar, önce bu durumun bir hile olduğunu sanıp iki gün boyunca taarruz etmediler. Nihayetinde sonuç almak isteyen Moğollar, çadırların bulunduğu alana kadar ilerlediğinde Selçuklu ordusunun tamamen geri çekildiğini şaşkınlıkla görmüş ve Selçuklular için utanç verici, Moğollar içinse kolay kazanılan bu savaş sonrasında Erzincan, Sivas ve Kayseri’ye kadar ilerlediler.

Anadolu içlerine doğru ilerleyen Moğollar, her tarafı yağmaladı ve halka da büyük zulümlerde bulundular.

Kösedağ Savaşı sonunda da yapılan sulh antlaşması ile Anadolu Selçuklular, Moğollara ağır vergiler ödemeyi kabul etmek zorunda kaldılar.

Sonuç itibariyle; Anadolu Selçuklu Devleti, Kösedağ savaşından sonra bir daha kendini toplayamadı, yıkılış sürecine girdi ve Anadolunun muhtelif bölgelerinde yeni yeni Türk Beylikleri çıkmaya başladı. İşte bunlardan biri olan Osmanoğulları 1299 yılında devlet haline gelerek Anadolu'yu 622 yıl daha yönetmeye devam ettiler.

Bilgiler Av. Mustafa Taşbaşı tarafından derlenmiştir...

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:33
  1. Sivas
  2. Ordu
  3. Kayseri
  4. Erzurum
  5. Erzincan
  6. Kösedağ Savaşı
  7. Anadolu Selçuklu Devleti
  8. moğollar
  9. Alaaddin Keykubat

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