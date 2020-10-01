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Aktüel Anadolu Otoyolu'ndaki kaza trafiği aksattı
Aktüel

Anadolu Otoyolu'ndaki kaza trafiği aksattı

Yeniakit Publisher
2020-10-01 18:44:57 -
Anadolu Otoyolu'ndaki kaza trafiği aksattı

KOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu İstanbul istikametindeki trafik kazası ulaşımda aksamaya neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Çınarlı mevkisinde, Z.K. idaresindeki 34 DE 4275 plakalı panelvan ile K.T. yönetimindeki 34 BR 5767 plakalı jip yüklü kurtarıcı çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle jip devrilirken sürücüler kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza nedeniyle İstanbul istikametindeki trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

Öte yandan yeni olduğu öğrenilen jipte, kaza nedeniyle hasar oluştu.

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