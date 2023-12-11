Anadolu "kebap", İstanbul "fast food" diyor! Çalışanların önceliği eşit ve adil ücret

PERYÖN (Türkiye İnsan Yönetimi Derneği), yeni yıl yaklaşırken yan haklar ve değişen çalışan beklentilerinin nabzını tuttu. Moderatörlüğünü Sodexo Avantaj CHRO’su ve PERYÖN Denetim Kurulu Üyesi Feride Düzduran Gündüz’ün üstlendiği webinarda konuşmacı olarak Mehmet Koçak Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı Mustafa Baştaş ve PwC Türkiye Şirket Ortağı Ülker Day yer aldı.

Sürdürülebilirlik ve esneklik arayışı

PwC Türkiye Şirket Ortağı Ülker Day, “Önümüzdeki dönem çalışan beklentilerinde birkaç gündem dikkati çekiyor. Bunlardan biri elbette artan yaşam maliyetlerinin yönetilebilmesi. Amaç, eşitlik, çeşitlilik, esneklik gibi diğer değerlerin de yan hak gibi olmazsa olmazlar arasına girdiğini görüyoruz. Önümüzdeki dönemde de insan kaynakları profesyonellerinin projeleri arasında işin amacına, sosyal sürdürülebilirliğe ve esnekliğe yönelik daha fazla yan hak çalışması yer aldığını biliyoruz.” dedi.

Çalışanların birincil önceliği

Day,“Dünya çapında 50 bin, Türkiye’den 1000 civarında çalışanın görüşlerini aldık. Çalışanlara ‘Geleceği düşündüğünde senin için birincil öncelik ne?’ diye sorduğumuzda, hâlen adil ve eşit ücretlendirilmenin, ödüllendirilmenin birincil öncelik olduğunu görüyoruz. Bunu işte anlam bulmak, kendi olabilmek, kendini ortaya koyabilmek, istediği yerden çalışabilme esnekliği gibi başka beklentiler takip ediyor.” yorumunu yaptı.

Çalışana göre özelleşen yan haklar öne çıkacak

Mehmet Koçak Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı Mustafa Baştaş ise “Çalışanlara tanınan sosyal haklar, artan yaşam maliyetlerinin çözümü için çok iyi bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Yan haklar işveren maliyetlerini artırmadan çalışanın yaşam düzeyini yükseltme olanağı sağlıyor." dedi.

‘Türkiye’de en çok kebap, İstanbul’da fast food yeniyor’

Sodexo Avantaj CHRO’su ve PERYÖN Denetim Kurulu Üyesi Feride Düzduran Gündüz ise ,“Tüm Türkiye bazında yemek kartlarının en çok kullanıldığı bölgelerde ilk sırada sırasıyla İstanbul’un Şişli ve Sarıyer ilçeleri var, üçüncü sırada ise Ankara Çankaya yer alıyor. En çok yemek kartı kullanılan gün ise pazartesi. Türkiye genelinde kebabın, İstanbul’da ise daha çok fast food’un tercih edilmesi de dikkat çekiyor.” dedi.

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