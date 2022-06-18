Anadolu Kartalı'na katılacak ülkeler belli oldu

Türk Hava Kuvvetleri’nin en kapsamlı faaliyetlerinden biri olan Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitimi, bu yıl 20 Haziran – 01 Temmuz 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 3. Ana Jet Üs Komutanlığı’nın ev sahipliği yapacak tatbikata katılacak ülkeler ise belli oldu.

SavunmaSanayiST.com tarafından edinilen bilgiye göre bu yıl tatbikata; Azerbaycan, İngiltere, Ürdün, Pakistan, Türk Hava ve Deniz Kuvvetleri ile NATO unsurları katılım sağlayacak. Ayrıca Uluslararası Anadolu Kartalı-2022 Eğitimi, NATO tatbikatlarından biri olan Ramstein DUST-2022/2 (RADU 22-2) Tatbikatı ile birlikte icra edilecek.

Faaliyetlere;

- Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı; F-16, KC-135, E-7T HİK, ANKA-S,

- Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, firkateyn ve hücumbot,

- Azerbaycan, SU-25 ve MiG-29,

- İngiltere, Eurofighter Typhoon,

- Pakistan, F-16,

- Ürdün, F-16 ve NATO ise E-3A uçağı ile fiili olarak katılacak.

Bulgaristan, Çad, Etiyopya, Güney Afrika, Gürcistan, Katar, Kuzey Makedonya, Kosova, Libya, Malezya, Tunus, Özbekistan ve Umman ise faaliyetlere gözlemci statüsünde katılacak.

Her yıl icra ediliyor

Her yıl millî ve/veya uluslararası olarak Anadolu Kartalı Eğitim Merkezi’nde (Konya) icra edilen bir eğitim olan Anadolu Kartalı; gerçek harekâta benzetilmiş bir ortamda, pilotların, hava savunma personelinin ve kontrolörlerin harekâta yönelik eğitim seviyelerinin artırılması, müşterek ve birleşik harekât usullerinin denenmesi ve geliştirilmesi, gerçek harekât şartlarında kayıpların asgari seviyeye indirilmesi ve görev etkinliğinin azami seviyeye çıkarılmasını hedefliyor.

Tatbikat; Kırmızı (Düşman) ve Mavi (Dost) kuvvetler arasında bir senaryo altında, gerçekçi bir savaş ortamında gerçekleştiriliyor.

Uluslararası Anadolu Kartalı Tatbikatı son olarak 2019 yılında gerçekleştirilmiş, Covid-19 nedeniyle 2020 yılında planlanan milli ve uluslararası tatbikatlar iptal edilmişti.

Eğitimin amacı

- Milli ve yabancı unsurların gündüz müşterek harekât yapma imkân ve kabiliyetlerini geliştirmek ve kuvvetler arası karşılıklı desteği artırmak,

- Gerçeğe yakın harekât ortamında, av uçakları ve satıhta (kara ve deniz üzerinde) konuşlu hava savunma silah sistemleri ile korunmakta olan taktik ve stratejik hedeflere karşı karma hava harekâtı görevlerinin planlama ve icrasını sağlayarak, katılımcıların eğitim seviyelerini yükseltmek,

- Yeni taktik ve tekniklerin denenmesine imkân sağlamak.

Anadolu Kartalı Eğitim Merkezi dünyada benzer imkânlara sahip üç taktik eğitim merkezinden biri, Avrupa’da yer alan tek taktik eğitim merkezidir.

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