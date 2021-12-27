Anadolu Isuzu’ya “İyi Tasarım” ödülü

Markanın çevre dostu CNG motor teknolojisinin yanı sıra akılcı ve göz alıcı tasarım özellikleri ile segmentine öncülük eden Kendo/Interliner CNG modeli, Design Türkiye Endüstriyel Tasarım Ödülleri Yarışması’nda “Ulaşım Araçları” kategorisinde “İyi Tasarım Ödülü”nü ödülünü kazandı. Bu yıl 9. kez düzenlenen organizasyonda Isuzu Kendo’nun ödülü, İstanbul’da düzenlenen Design Türkiye Endüstriyel Tasarım Ödülleri töreninde verildi.

“Büyük bir kıvanç duyuyoruz”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, şunları kaydetti: “Anadolu Isuzu olarak faaliyetlerimizi, içinde yaşadığımız topluma ve çevreye sürdürülebilir değer katma hedefiyle yürütüyoruz. Sürdürülebilirlik, bizim tüm iş süreçlerimizin odağında yer alıyor. AR-GE çalışmalarıyla ve geliştirdiğimiz yeni teknolojilerle ürettiğimiz doğa dostu araçlarımıza, Tasarım Ofisimiz fark oluşturan, güçlü, göz alıcı ve akılcı çizgilerle eşsiz bir değer katıyor. CNG motoru ile bugünün kentleri için çevreci, güvenli ve modern bir ulaşım çözümü olarak öne çıkan, segmentine öncülük eden Kendo/Interliner aracımızın Design Türkiye Endüstriyel Tasarım Ödülleri’nde ‘En İyi Tasarım’ ödülüne layık görülmesinden dolayı büyük bir kıvanç duyuyoruz. Anadolu Isuzu ailesi olarak bu anlamlı ödülü Kendo/Interliner CNG de dahil olmak üzere birçok modelimizin tasarımında çok değerli katkıları olan, kısa süre önce çok genç yaşta kaybettiğimiz sevgili ekip arkadaşımız Kasım Kunter Aytekin’e adıyoruz.”