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Otomotiv Anadolu Isuzu’ya bir ödül daha
Otomotiv

Anadolu Isuzu’ya bir ödül daha

Ticari taşıt üreticisi Anadolu Isuzu, ihracat başarılarını ödülle taçlandırdı.

Yeniakit Publisher
2022-06-22 22:53:00 -
Anadolu Isuzu’ya bir ödül daha

Marka, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nden (OİB) ‘Büyük Hedeflerin Üstün Başarısı’ ödülünü aldı. Anadolu Isuzu Ticari Fonksiyonlar Grup Direktörü Hakan Kefoğlu, 2021’de sektörde yaşanan genel düşüş trendine karşın ihracatlarını arttırdıklarını söyledi. Kefoğlu, şöyle konuştu:

“Çayırova’daki akıllı fabrika özelliklerine sahip modern üretim tesislerimizde terzi usulü imal ettiğimiz araçları bugün 45 ülkeye ihraç ediyoruz. Dünya kentlerinin en güncel taleplerine uygun olarak geliştirip ürettiğimiz çevreci ve modern araçlar, Avrupa Birliği başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde büyük beğeni topluyor. OİB’nin verdiği ‘Büyük Hedeflerin Üstün Başarısı’ ödülünün sahibi olmaktan mutluluk duyuyoruz.”

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