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Anadolu Isuzu’nun 3 aracına tasarım ödülü

Anadolu Isuzu’nun Visigo, Citiport ve Novociti Life modelleri A’Design Award & Competition tasarım ödüllerine layık görüldü.

30 Nisan 2018 Pazartesi 14:23
Anadolu Isuzu’nun 3 aracına tasarım ödülü

Dünyanın en önemli tasarım yarışmalarından A’Design Award & Competition, Anadolu Isuzu’nun Ar-Ge merkezinde tasarlanıp, üretimi Türkiye’de gerçekleştirilen Visigo, Citiport ve Novociti Life modellerini tasarım ödüllerine layık gördü

Tüm dünyadan yarışmaya katılan ürünleri, konseptleri ve servisleri farklı kategorilerde değerlendiren A’Design Award & Competition kurulu, Isuzu Visigo’yu üst düzey ödül olan “Platinium A’Design Award” ile ödüllendirdi.

Isuzu Novociti Life, “Gold A’Design Award” ödülüne layık görülürken,  Citiport.  “Avrupa’nın en konforlu toplu ulaşım aracı ödülü”nün yanına, “Gold A’Design Award” tasarım ödülünü de ekledi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 14:23
  1. Anadolu Isuzu
  2. A’Design Award & Competition
  3. Visigo
  4. Citiport
  5. Novociti Life

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