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Otomotiv

Anadolu Grubu’ndan büyük destek

Anadolu Gurubu, koronavirüsle mücadele kapsamında, biyolojik numune alma kabini ve entübasyon kabinleri üreterek ihtiyacı olan hastanelere teslim edecek.

2020-04-27 07:56:00 -
Anadolu Grubu’ndan büyük destek

Anadolu Isuzu, Garenta, KIA ve KNS Otomotiv, COVID-19 ile mücadelede aralıksız çalışan sağlık personelini virüsten korumak amacıyla güçlerini birleştirdi.

İş birliği kapsamında; sağlık çalışanlarının tanı sırasında ihtiyaç duyduğu biyolojik numune alma kabini ve hastadan örnek alınırken salgına karşı koruyan entübasyon kabinleri üretilerek ihtiyacı olan hastanelere teslim edilecek. Anadolu Gurubu, daha önce de Milli Dayanışma Kampanyası’na 30 milyon TL’lik kaynak ayırdığını ve 5 milyon TL bağış yaptığını açıklamıştı.

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