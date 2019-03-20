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Anadolu Efes, Karadağ deplasmanında

Anadolu Efes, THY Euroleague’in 28.

20 Mart 2019 Çarşamba 10:42
Anadolu Efes, Karadağ deplasmanında

Anadolu Efes, THY Euroleague’in 28. haftasında deplasmanda ligin son sıralarında yer alan Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI Podgorica ile oynayacak.


THY Euroleague’in 28. haftasında Anadolu Efes, yarın saat TSİ 22.00’de deplasmanda Karadağ ekibi Buducnost VOLI Podgorica ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 27. haftada Efes 17 galibiyet, 10 mağlubiyetle 4. sırada bulunuyor. Buducnost 6 galibiyet, 21 mağlubiyetle 15. sırada yer alıyor.



2. randevu


Anadolu Efes ile Buducnost VOLI bugüne kadar Euroleague’de 1 kez karşılaştı. Sezonun ilk yarısında Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı Efes, 106-68’lik skorla kazanmayı bilmişti.



İstatistiklerle iki takım


Euroleague’de Efes 84.0 sayı ortalamasıyla oynarken, Karadağ ekibi 73.9 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Lacivert-beyazlılarda Adrien Moerman 12.3 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlarken, Buducnost’ta ise Earl Clark 11.9 sayı ortalamasıyla takımına katkıda bulunuyor.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 10:42
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