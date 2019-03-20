0553 313 94 23

Anadolu Efes, Karadağ deplasmanında

- Lacivert-beyazlı ekip, THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında yarın Buducnost VOLI ile karşılaşacak

20 Mart 2019 Çarşamba 10:14
Anadolu Efes, Karadağ deplasmanında


İSTANBUL (AA) - Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında yarın deplasmanda Karadağ ekibi Buducnost VOLI'ye konuk olacak.

Başkent Podgorica'daki Moraca Spor Merkezi'nde oynanacak maç TSİ 22.00'de başlayacak.

THY Avrupa Ligi'nde geride kalan 27 maçta 17 galibiyet alan lacivert-beyazlı ekip, 16 takımlı ligde 4. sırada yer alıyor. Karadağ temsilcisi ise 6 galibiyetle 15. sırada bulunuyor.

Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı Anadolu Efes 106-68 kazanmıştı.


- Avrupa kupalarındaki 649. maç


Anadolu Efes, Buducnost VOLI müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 649. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa kupalarında bugün kadar oynadığı 648 karşılaşmanın 357'sini kazanırken, 291'ini kaybetti.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan beri yer aldığı Avrupa Ligi'nde şu ana kadar 400 müsabaka oynadı. Lacivert-beyazlı takım bu maçlara 200'er galibiyet ve mağlubiyet yaşadı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 10:14
  1. Anadolu Efes
  2. Basketbol
  3. Buducnost VOLI
  4. Karadağ
  5. Podgorica
  6. THY Avrupa Ligi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bitki Beslenme ve Gübre Kongresine Kayseri Şeker’den Proje Desteği
    1. Bitki Beslenme ve Gübre Kongresine..
    2. Borsa güne yatay başladı
    3. Kars’ta “Türkiye Güven Huzur..
    4. GRAFİKLİ - EURO 2020 elemelerinde..
    5. Aşkale’de “Gençliğin Zaferi Çanakkale”..
    6. AKAUM ve EFSAD’tan “Sade” fotoğraf..
    7. Türk Eximbank GAİB’de Yeni Ürünlerini..
    8. Yahyalı Delialiuşağı Mahallesi Yeni..
    9. İstanbul son anket sonuçları son..
    10. Yurt dışı üretici fiyat endeksi..
    11. Şırnak'ta el yapımı patlayıcı infilak..
    12. Şırnak'tan acı haber! Şehit ve yaralı..
    13. FCA'dan Bankacılık grubu UBS'ye şok..
    14. Milli Savunma Bakanlığı: "Hakurk..
    15. Üniversite ve Kolejden eğitimde örnek..
    16. 2 bin 500 yıllık tarihi Agora’ya genç..
    17. Bozüyük Belediyesi İdmanyurdu Bayan..
    18. Başkan Uysal Yenikapılılarla buluştu
    19. Hakurk'a hava harekatı
    20. Akbatı Koşusu için geri sayım başladı
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    Yerel seçim öncesi büyükşehir belediyesine haciz şoku
    Yerel seçim öncesi büyükşehir belediyesine haciz şoku
    Camiye saldıran terörist ile Rahip Brunson'ın arasındaki sır
    Camiye saldıran terörist ile Rahip Brunson'ın arasındaki sır