Anadolu Efes, Karadağ deplasmanında - Lacivert-beyazlı ekip, THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında yarın Buducnost VOLI ile karşılaşacak



İSTANBUL (AA) - Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında yarın deplasmanda Karadağ ekibi Buducnost VOLI'ye konuk olacak. Başkent Podgorica'daki Moraca Spor Merkezi'nde oynanacak maç TSİ 22.00'de başlayacak. THY Avrupa Ligi'nde geride kalan 27 maçta 17 galibiyet alan lacivert-beyazlı ekip, 16 takımlı ligde 4. sırada yer alıyor. Karadağ temsilcisi ise 6 galibiyetle 15. sırada bulunuyor. Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı Anadolu Efes 106-68 kazanmıştı.

- Avrupa kupalarındaki 649. maç

Anadolu Efes, Buducnost VOLI müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 649. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı takım, Avrupa kupalarında bugün kadar oynadığı 648 karşılaşmanın 357'sini kazanırken, 291'ini kaybetti. Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan beri yer aldığı Avrupa Ligi'nde şu ana kadar 400 müsabaka oynadı. Lacivert-beyazlı takım bu maçlara 200'er galibiyet ve mağlubiyet yaşadı.

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