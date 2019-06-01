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Anadolu Efes-Galatasaray Doğa Sigorta eşleşmesinde ikinci randevu

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Galatasaray Doğa Sigorta, yarın play-off yarı final ikinci maçında karşılaşacak

01 Haziran 2019 Cumartesi 11:18
Anadolu Efes-Galatasaray Doğa Sigorta eşleşmesinde ikinci randevu


İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Galatasaray Doğa Sigorta'nın karşı karşıya geldiği play-off yarı final serisinde ikinci maç yarın oynanacak.

Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.30'da başlayacak.

Üç galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği eşleşmenin ilk maçını Anadolu Efes, 82-77'lik skorla kazandı.

Eşleşmedeki üçüncü karşılaşma, 5 Haziran Çarşamba günü Galatasaray Doğa Sigorta'nın ev sahipliğinde aynı salonda yapılacak.

Serinin uzaması durumunda finale çıkacak takımı belirleyecek eşleşmenin dördüncü maçı 7 Haziran Cuma ve beşinci karşılaşma ise 10 Haziran Pazartesi günü oynanacak.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 11:18
  1. Anadolu Efes
  2. Galatasaray Doğa Sigorta
  3. Play-off yarı final
  4. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

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