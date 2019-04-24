0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Anadolu Efes, Barcelona’yı deplasmanda ezdi geçti

Anadolu Efes, THY Euroleague Play-Off üçüncü karşılaşmasında deplasmanda İspanya’nın Barcelona Lassa takımını 68-102 gibi farklı bir skorla yenerek seride durumu 2-1’e getirdi.

24 Nisan 2019 Çarşamba 23:56
Anadolu Efes, Barcelona’yı deplasmanda ezdi geçti

Anadolu Efes, THY Euroleague Play-Off üçüncü karşılaşmasında deplasmanda İspanya’nın Barcelona Lassa takımını 68-102 gibi farklı bir skorla yenerek seride durumu 2-1’e getirdi.


Serinin dördüncü maçı yine İspanya’da cuma günü oynanacak. Anadolu Efes, bu maçı da kazanması durumunda adını Dörtlü Final’e yazdıracak.



Salon: Palau Blaugrana


Hakemler: Christos Christodoulou xx, Sasa Pukl xx, Anne Panther xx


Barcelona Lassa: Chris Singleton x 3, Thomas Heurtel x 7, Ante Tomic x 11, Victor Claver x 2, Jaka Blazic x 3, Kevin Pangos x, Pau Ribas x 6, Adam Hanga x 13, Rolands Smits x, Pierre Oriola x 5, Kevin Seraphin x 6, Kyle Kuric xx 12


Başantrenör: Svetislav Pesic


Anadolu Efes: Vasilije Micic xx 14, Adrien Moerman xx 13, Bryant Dunston xx 10, Rodrigue Beaubois xx 7, Krunoslav Simon xxx 11, Shane Larkin xxxx 30, James Anderson x 3, Tibor Pleiss xxx 14, Buğrahan Tuncer xx, Doğuş Balbay xx


Başantrenör: Ergin Ataman


1. periyot: 20-26 (Anadolu Efes lehine)


Devre: 39-52 (Anadolu Efes lehine)


3. periyot: 57-84 (Anadolu Efes lehine)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 23:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İzmir’de sokak ortasında cinayet: 1 ölü
    1. İzmir’de sokak ortasında cinayet: 1 ölü
    2. Sudan'da Hristiyan okullarında hafta..
    3. Vali Bilmez, yaralı askerleri ziyaret..
    4. İzmir'de silahlı saldırı: 1 ölü
    5. Alçak saldırı: PKK yandaşları TRT..
    6. Batman’da bankacı kadın başından..
    7. Tarçın nasıl kullanılmalı? Tarçın..
    8. PUBG’nin yıllık kazancı belli oldu!
    9. Motosikletin altında kalan sürücü öldü
    10. Sri Lanka'daki saldırıların ardından..
    11. GÜNDEM ÖZETİ / 25 Nisan 2019
    12. Manchester derbisi City'nin
    13. Brezilya'nın tutuklu eski devlet..
    14. Tedavileri tamamlanan 2 pelikan ve..
    15. "Samimi gayretleri değişik yerlere..
    16. İtalya Kupası'nda ilk finalist Lazio
    17. Bayern Münih, Almanya Kupası'nda finalde
    18. Anadolu Efes, Barcelona’yı deplasmanda..
    19. Basketbol: THY Avrupa Ligi play-off
    20. Bordan yeni bir madde üretildi!..
    21. Fas'ta açlık grevindeki mahkumların..
    22. Kapatılan özel okul için kayyum talebi
    23. ASELSAN’dan çocuklar için “Tekno..
    24. Trump'ın, Hafter'in Trablus..
    25. Yeşil reçeteli ilaç satan 2 kişi..
    26. Yılmaz Vural'dan 'Fenerbahçe' itirafı:..
    27. Basketbol: THY Avrupa Ligi play-off
    28. Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası
    29. New York polisi Müslümanların..
    30. MRO uydusu Mars'taki Cerberus Fossae..
    Siyonistler dünyayı zehirlemeye devam ediyor
    Siyonistler dünyayı zehirlemeye devam ediyor
    Rüstem Batum'dan 'hayvanlık'
    Rüstem Batum'dan 'hayvanlık'
    'Uluyan' MHP'li vekile Bahçeli'den destek
    'Uluyan' MHP'li vekile Bahçeli'den destek
    Türkiye’ye karşı ‘Ermeni taburu’
    Türkiye’ye karşı ‘Ermeni taburu’
    FETÖ'cüler darbe sinyalini sosyal medyadan vermiş!
    FETÖ'cüler darbe sinyalini sosyal medyadan vermiş!

    Günün Karikatürü

    25 Nisan 2019
    Gıda devi açıkladı: Hepsine zehir katacaklar
    Gıda devi açıkladı: Hepsine zehir katacaklar
    BBP Lideri Mustafa Destici'den "Türkiye ittifakı" açıklaması: Güçlü Türkiye idealinde...
    BBP Lideri Mustafa Destici'den "Türkiye ittifakı" açıklaması: Güçlü Türkiye idealinde...