Anadolu Efes, Barcelona’yı deplasmanda ezdi geçti Anadolu Efes, THY Euroleague Play-Off üçüncü karşılaşmasında deplasmanda İspanya’nın Barcelona Lassa takımını 68-102 gibi farklı bir skorla yenerek seride durumu 2-1’e getirdi.

Anadolu Efes, THY Euroleague Play-Off üçüncü karşılaşmasında deplasmanda İspanya’nın Barcelona Lassa takımını 68-102 gibi farklı bir skorla yenerek seride durumu 2-1’e getirdi.

Serinin dördüncü maçı yine İspanya’da cuma günü oynanacak. Anadolu Efes, bu maçı da kazanması durumunda adını Dörtlü Final’e yazdıracak.



Salon: Palau Blaugrana

Hakemler: Christos Christodoulou xx, Sasa Pukl xx, Anne Panther xx

Barcelona Lassa: Chris Singleton x 3, Thomas Heurtel x 7, Ante Tomic x 11, Victor Claver x 2, Jaka Blazic x 3, Kevin Pangos x, Pau Ribas x 6, Adam Hanga x 13, Rolands Smits x, Pierre Oriola x 5, Kevin Seraphin x 6, Kyle Kuric xx 12

Başantrenör: Svetislav Pesic

Anadolu Efes: Vasilije Micic xx 14, Adrien Moerman xx 13, Bryant Dunston xx 10, Rodrigue Beaubois xx 7, Krunoslav Simon xxx 11, Shane Larkin xxxx 30, James Anderson x 3, Tibor Pleiss xxx 14, Buğrahan Tuncer xx, Doğuş Balbay xx

Başantrenör: Ergin Ataman

1. periyot: 20-26 (Anadolu Efes lehine)

Devre: 39-52 (Anadolu Efes lehine)

3. periyot: 57-84 (Anadolu Efes lehine)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.