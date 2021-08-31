  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Adana'daki orman yangınında yeni gelişme
"AFAD devletimizin yardım eli"
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı açıklandı
Birçok ilde piyasaya sürülmüştü! 6 ilde 'altın' operasyonu
Ekonomi AMÜ öğretim görevlisi alacak
Ekonomi

AMÜ öğretim görevlisi alacak

Ankara Medipol Üniversitesi akademik birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacak.

Yeniakit Publisher
2021-08-31 16:21:00 -
AMÜ öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvurular 29.08.2021 tarihinden itibaren 15 gün içinde Ankara Medipol Üniversitesi, Anafartalar Mh. Talatpaşa Blv. Biga Sk. No 2 06050 Altındağ ANKARA adresine şahsen yapılacaktır.

Kadrolar ile ilgili bilgilere üniversitenin web sayfası www.ankaramedipol.edu.tr den ulaşılabilir.

SINAV TAKVİMİ

• Ön Değerlendirme tarihi : 15.09.2021

• Sınav Tarihi : 17.09.2021

• Sonuç Açıklama Tarihi : 21.09.2021

Bilim alanı sınavında en az 75 almak koşulu aranacaktır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay