AMÜ öğretim görevlisi alacak
Ankara Medipol Üniversitesi akademik birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvurular 29.08.2021 tarihinden itibaren 15 gün içinde Ankara Medipol Üniversitesi, Anafartalar Mh. Talatpaşa Blv. Biga Sk. No 2 06050 Altındağ ANKARA adresine şahsen yapılacaktır.
Kadrolar ile ilgili bilgilere üniversitenin web sayfası www.ankaramedipol.edu.tr den ulaşılabilir.
SINAV TAKVİMİ
• Ön Değerlendirme tarihi : 15.09.2021
• Sınav Tarihi : 17.09.2021
• Sonuç Açıklama Tarihi : 21.09.2021
Bilim alanı sınavında en az 75 almak koşulu aranacaktır.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız