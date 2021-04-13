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Avrupa Amsterdam Ayasofya Camii’nde ilk resmî nikah kıyıldı
Avrupa

Amsterdam Ayasofya Camii’nde ilk resmî nikah kıyıldı

Hollanda’nın Amsterdam kentindeki Ayasofya Camii’nde ilk resmî nikah kıyıldı. Nikahı kıyılan ilk çift Zeynep Sarı ile Hüseyin Karataş oldu.

Yeniakit Publisher
2021-04-13 06:18:00 - 2021-04-13 06:19:16
Amsterdam Ayasofya Camii’nde ilk resmî nikah kıyıldı

Nikah kıydırma mekanı olma müracaatı yapan Amsterdam Ayasofya Camii’nde ilk resmî nikah kıyıldı.  Nikahı kıyılan ilk çift Zeynep Sarı ile Hüseyin Karataş oldu.

Amsterdam’da Westermoskee diye bilinen Ayasofya Camii Başkanı Gazi Cırık, camide nikah kıydırmak isteyenlerin, belediye evlendirme dairesine ön müracaat yapması gerektiğini bildirdi.

Amsterdam Ayasofya Camii’nde nikah kıydırabilmek için izlenmesi gereken süreci anlatan Gazi Cırık, camide nikahların kıyılabilmesi için belediye nikah dairesine kayıt yaptırmış olmak gerektiğini ve nikah, yani, evlilik belgelerinin de camiye gelen evlendirme memurları tarafından verildiğini bildirdi.

Amsterdam Camii yönetimi, nikah kıyma izni için belediyeye müracaat etmiş, belediye de Ayasofya Camii’ne ilk etapta 5 yıllığına nikah kıyma yetkisi vermişti.

 

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