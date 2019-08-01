Ampute Milli Futbol Takımı, Osman Çakmak'a emanet





ANKARA (AA) - Ampute Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Osman Çakmak oldu.

Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk, Ampute Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğüne Osman Çakmak'ın getirildiğini açıkladı.

Futbolculuk kariyerini noktalayan Osman Çakmak'ın ampute futbola hizmet etmeyi sürdüreceğini aktaran Uztürk, "Milli takımda görev yaparak dünya ikinciliği ve Avrupa şampiyonluğu kazanan önceki teknik ekibe teşekkür ederiz. Bu bir nöbet değişimidir." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da 2017'de düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Avrupa Şampiyonası'nda mutlu sona ulaştıklarını hatırlatan Uztürk, son yıllarda çok önemli başarılar elde ettiklerini söyledi.

Başkan Uztürk, 2020 Avrupa Şampiyonası'nda da zirveyi hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Son 3-4 sene içinde düzenlenen organizasyonlarda bir Avrupa şampiyonluğu ve bir dünya ikinciliğimiz var. Hedefimiz aslında Meksika'da dünya şampiyonu olmaktı. Ancak bazen futbolun adaleti olmuyor. Zeminler çok kötüydü. Organizasyon bozukluğu nedeniyle sıkıntılar da yaşadık ama bunlar mazeret değil. Avrupa'nın en büyüğü olduğumuzu yeniden tasdik ettireceğiz. Ülkemize bir Avrupa şampiyonluğu daha getireceğiz."





- Çakmak: "Verilen sorumluluğun farkındayız"





Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, aldıkları sorumluluğunun farkında olduklarını söyledi.

Geçen ay futbolculuk kariyerini sonlandırdığını anımsatan Çakmak, "Verilen sorumluluğun farkındayız. Milli takımı daha profesyonel, daha bilinçli ve mütevazı olarak yöneteceğiz. Hem sporcu hem de kulüp sayımızın artması kurumsallaşma adına önemli adımlar. Türk halkı rahat olsun, sorumluluğun farkındayız. Takımı 2020 Avrupa Şampiyonası'na iyi hazırlayacağız. 30 Ağustos'taki ilk kampla göreve başlayacağız." diye konuştu.

Bu arada, Ampute Milli Takımı'nda teknik direktör Osman Çakmak'ın yardımcılığına Murat Bahar ve Fatih Karakuş getirildi.

