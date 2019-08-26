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Ampute Futbol Milli Takımı, Düzce'de kampa girecek

26 Ağustos 2019 Pazartesi 15:08
Ampute Futbol Milli Takımı, Düzce'de kampa girecek


ANKARA (AA) - Ampute Futbol Milli Takımı, 30 Ağustos-11 Eylül tarihlerinde Düzce'deki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde hazırlık ve seçme kampı gerçekleştirecek.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, teknik direktörlüğüne Osman Çakmak'ın getirildiği milli takımın kamp kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Bülent Çetin (TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler), Ümit Sağlam (Ortotek Gaziler), Ufuk Uzun (Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT), Mehmet Ali Altay (Yeditepe Engelliler), Selim Karadağ (Malatya Büyükşehir Belediyesi)

Defans: Okan Şahiner (TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler), Muhammet Yeğen (TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler), Yusuf Ekiz (İzmir Büyükşehir Belediyesi), Fuat Taştan (Ortotek Gaziler), İsmail Parlak (Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT), Hüseyin Türkmen (Pendik Engelliler)

Orta Saha: İbrahim Halil Esen (Şahinbey Belediye Gençlik), Rahmi Özcan (Şahinbey Belediye Gençlik), Feyyaz Gözaçık (Şahinbey Belediye Gençlik), Fatih Şentürk (Şahinbey Belediye Gençlik), Barış Telli (İzmir Büyükşehir Belediyesi), Rüstem Kurhan (İzmir Büyükşehir Belediyesi), Şeyhmus Erdinç (Ortotek Gaziler), Serkan Dereli (Pendik Engelliler), Agit Şiyar (Yeditepe Engelliler), Emre Sümmen (Konya Engellilergücü)

Forvet: Kemal Güleş (Ortotek Gaziler), Ömer Güleryüz (Ortotek Gaziler), Savaş Kaya (Ortotek Gaziler), Alican Kuruyamaç (Ortotek Gaziler)


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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 15:08
  1. Ampute Futbol Milli Takımı
  2. kamp

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