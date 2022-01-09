Amigurumi nedir? Amigurumi bebek nasıl yapılır?

Amigurumi, oyuncak kategorisinde en güven veren ve sağlıklı olan oyuncaklardır. Bu oyuncaklar el işi, örgü ile yapıldığından dolayı dikkat edilmesi gereken tek bir husus vardır. Amigurumi oyuncakların yumuşak bir dokuya sahip olması çocukların oyun oynarken birbirlerine zarar vermesini de engeller.

Amigurumi nedir?

Son dönemlerde trend olan ve çocuklar tarafından çok sevilen Amigurumi, Japonca’da oyuncak yapma sanatı anlamına geliyor.Ami (örülmüş) ve nuigirimi (doldurulmuş oyuncak) sözcüklerinin birleşiminden meydana gelmiştir.

Amigurumi bebek nasıl yapılır?

Amigurumi yapmak için gerekli malzemeler

İnce uçlu tığ

Amigurumiye uygun yün

İlmek işaretleyicisi

Oyuncağın şekline göre süsleme için kullanılacak ek malzemeler ( Düğme, kumaş parçaları vb.)

İçini doldurmak için elyaf

Amigurumi bebek nasıl yapılır?

Her türlü iple amigurumi yapılır ancak ince ve tüylenme yapmayan ipler amigurumi için daha uygundur. Kolay kopmayan ip tercih ederseniz oyuncağınız daha uzun ömürlü olacaktır. Tığ örgü ve sık iğne yapmayı bilmiyorsanız öncelikle bu konudaki videoları izleyip öğrenebilirsiniz. Yapacağınız şekle göre elinizdeki tarife göre örgünüze başlayın. İlmek arttırıp eksilterek oyuncağınızı şekillendireceksiniz.İstediğiniz şekli ördükten sonra oyuncağınızın içini elyafla doldurun ve fotoğraflara bakarak süslemesine geçin.

Amigurumi dc ne demek?

Amigurumi VDC ve nasıl yapılır ? Amigurumi yapımında aynı deliğe 2 DC yapılması şeklinde ifade edilir. Sembolü ise VDC olarak gösterilmektedir.

Amigurumi kalp tarifi

Örgü amigurumi kalp yapımı tarifine bir bakalım. Biraz tığ işi bilenler, bu tarifle kolayca bir kalp örebilir:

1- sihirli halka içine 6x (x, sık iğne anlamına geliyor)

2- (v)×6 = 12x

3- (x,v)×6 = 18x

4- 5- 6- = 18x

Aynı parçadan bir tane daha örüyoruz.

7- birleştiriyoruz = 36x (her ilmeğe tek sık iğne olacak şekilde)

8-9 = 36×

10- (7x, a)×4 = 32x

11- 32x

12- (6x, a)×4 = 28x

13- (5x, a)×4 = 24x

14- (4x, a)×4 = 20x

15- 20x

16- (3x, a)×4 = 16x

17- (2x, a)×4 = 12x

18- (1x, a)×4 = 8x

Dikmek için ipi biraz uzun bırakıyoruz ve ucunu dikip tamamlıyoruz.