Amigurumi nedir? Amigurumi bebek nasıl yapılır?
Amigurumi, Japonca’da oyuncak yapma sanatı demektir.
Amigurumi, oyuncak kategorisinde en güven veren ve sağlıklı olan oyuncaklardır. Bu oyuncaklar el işi, örgü ile yapıldığından dolayı dikkat edilmesi gereken tek bir husus vardır. Amigurumi oyuncakların yumuşak bir dokuya sahip olması çocukların oyun oynarken birbirlerine zarar vermesini de engeller.
Amigurumi nedir?
Son dönemlerde trend olan ve çocuklar tarafından çok sevilen Amigurumi, Japonca’da oyuncak yapma sanatı anlamına geliyor.Ami (örülmüş) ve nuigirimi (doldurulmuş oyuncak) sözcüklerinin birleşiminden meydana gelmiştir.
Amigurumi bebek nasıl yapılır?
Amigurumi yapmak için gerekli malzemeler
- İnce uçlu tığ
- Amigurumiye uygun yün
- İlmek işaretleyicisi
- Oyuncağın şekline göre süsleme için kullanılacak ek malzemeler ( Düğme, kumaş parçaları vb.)
- İçini doldurmak için elyaf
Amigurumi bebek nasıl yapılır?
Her türlü iple amigurumi yapılır ancak ince ve tüylenme yapmayan ipler amigurumi için daha uygundur. Kolay kopmayan ip tercih ederseniz oyuncağınız daha uzun ömürlü olacaktır. Tığ örgü ve sık iğne yapmayı bilmiyorsanız öncelikle bu konudaki videoları izleyip öğrenebilirsiniz. Yapacağınız şekle göre elinizdeki tarife göre örgünüze başlayın. İlmek arttırıp eksilterek oyuncağınızı şekillendireceksiniz.İstediğiniz şekli ördükten sonra oyuncağınızın içini elyafla doldurun ve fotoğraflara bakarak süslemesine geçin.
Amigurumi dc ne demek?
Amigurumi VDC ve nasıl yapılır ? Amigurumi yapımında aynı deliğe 2 DC yapılması şeklinde ifade edilir. Sembolü ise VDC olarak gösterilmektedir.
Amigurumi kalp tarifi
Örgü amigurumi kalp yapımı tarifine bir bakalım. Biraz tığ işi bilenler, bu tarifle kolayca bir kalp örebilir:
1- sihirli halka içine 6x (x, sık iğne anlamına geliyor)
2- (v)×6 = 12x
3- (x,v)×6 = 18x
4- 5- 6- = 18x
Aynı parçadan bir tane daha örüyoruz.
7- birleştiriyoruz = 36x (her ilmeğe tek sık iğne olacak şekilde)
8-9 = 36×
10- (7x, a)×4 = 32x
11- 32x
12- (6x, a)×4 = 28x
13- (5x, a)×4 = 24x
14- (4x, a)×4 = 20x
15- 20x
16- (3x, a)×4 = 16x
17- (2x, a)×4 = 12x
18- (1x, a)×4 = 8x
Dikmek için ipi biraz uzun bırakıyoruz ve ucunu dikip tamamlıyoruz.