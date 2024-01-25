Amerika’ya seslendi Irak’tan defolun! PKK harekete geçti... Zerzevani detayı... Yine aynı senaryo

IKBY Terörle Mücadele Birimi’nin resmi Facebook hesabından IKBY İçişleri Bakanlığının konuya ilişkin açıklamasına yer verildi. Açıklamada, PKK’lı teröristlerin Duhok'un Amedi ilçesinde öğlen saatlerinde IKBY’nin resmi güçlerini ve kurumlarını yok sayarak Peşmerge güçleri Zerevani Birliklerinin kontrol noktasına roket saldırısı düzenlediği belirtildi.

Zerevani güçlerinin de bulundukları yerde kendilerini savunduğu belirtilen açıklamada, "PKK’lıların bu girişimi Kürdistan Bölgesinin asayiş ve istikrarını bozmak için yapılan saldırılar çerçevesinde olmuştur. PKK Kürdistan Bölgesinin varlığına karşı bölgesel komplonun bir parçası olmuştur." ifadelerine yer verildi. Açıklamada, IKBY’nin bölgesel rekabetin hesaplaşma alanı olmayacağı ancak savunma hakkının bulunduğu kaydedildi.

PKK, 'ZERZEVANİ GÜÇLERİ BİZE SALDIRACAK' DEMİŞTİ

İran'ın Erbil'deki MOSSAD grubuna yaptığı saldırıdan birkaç gün sonra Talabani'nin yönettiği Kürdistan Yurtseverler Birliği'ne yakın bir yayın organında IKBY'ye bağlı Zerzevani birliklerinin PKK terör örgütüne saldırı düzenleyeceği haberi yapılmıştı. IKBY yönetimine yakın medyaya göre haber özellikle servis edilmiş ve yayılmıştı.

Ancak Zerzevani birlikleri bir açıklama yaparak haberin doğru olmadığını ilan etmişti. Bunun üzerine bugün PKK terör örgütü IKBY'ye bağlı Zerzevani birliklerine saldırdı.

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BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN AMACI

Geçtiğimiz günlerde MİT Başkanı İbrahim Kalın Irak'ı ziyaret etmişti. Irak ziyaretinde gündem terörle mücadele olmuştu. Kalın, PKK terörüne destek veren Süleymaniye merkezli KYB'yi ve liderleri Talabani'yi de uyarmıştı.

PKK'nın ve KYB'nin Türkiye tarafından sıkıştırıldığı bu dönemde İran da IKBY yönetimindeki bölgede Barzani'nin işbirliği yaptığı MOSSAD grubunu vurmuş ve hemen üzerine İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi Türkiye'yi ziyaret etmişti. Öte yandan Irak parlamentosu da yeni yıla yeni bir kararla girmiş ve ABD güçlerinin ülkeyi terk etmesini istemişti.

Türkiye, İran ve Irak'ın ABD'nin hareket alanını kısıtlamaya çalıştığı bir evrede ABD'yle işbirliğinde yarışan iki gücün birbirine girmesi dikkat çekici. Bölgesel hakimiyet için birbiriyle rekabet halinde olan IKBY'yi yöneten KDP ve PKK terör örgütüyle KYB'nin Amerikan güçlerine hareket alanı yaratmaya çalıştığı değerlendiriliyor.

CNN: ABD, IRAK'TAN ASKER ÇEKMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞMELER YAKINDA BAŞLAYACAK

CNN'in konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD ve Irak yakında ABD askerlerinin bu Orta Doğu ülkesinden çekilmesine ilişkin görüşmelere başlayacak. Habere göre, "ABD ve Irak, Ağustos ayında duyurulan Yüksek Askeri Komisyon diyaloğunu başlatma konusunda anlaşmaya yakın" Diyalog, gelecekte çekilme konusunda atılacak somut adımları belirlemeyi amaçlıyor. Haberde, Washington'un asker takviminin Irak'taki mevcut durumu ve hükümet ile kolluk kuvvetlerinin istikrarını yansıtmasını istediği belirtiliyor. Buna karşılık Irak yönetimi de çekilme takviminin hiçbir koşuldan etkilenmemesi gerektiğine inanıyor.

Irak Başbakanı Muhammed Şii el-Sudani 5 Ocak'ta yaptığı açıklamada uluslararası koalisyonun Irak topraklarındaki varlığının gerekçelerinin tükendiğini ve Bağdat'ın ülkedeki yabancı askeri varlığına son vermek için somut adımlar atmaya hazırlandığını söyledi. Ayrıca Irak hükümetinin yabancı askerlerin çekilmesi konusunu ele almak üzere kurulan ikili bir komisyon çerçevesinde görüşmelerin başlaması için tarih belirleme sürecinde olduğunu söyledi. Açıklama, Harakat al-Nujaba hareketinin liderlerinden Ebu Takva'nın ABD'nin Bağdat'a düzenlediği bir insansız hava aracı saldırısında öldürüldüğüne dair haberlerin ardından geldi.

Pentagon ise 8 Ocak'ta yaptığı açıklamada şu aşamada Irak'tan askerlerini çekmeyi planlamadığını belirtti. Halihazırda yaklaşık 2,500 ABD askeri Irak'taki çeşitli üslerde konuşlanmış durumda. Savunma Bakanlığı sözcüsü Pat Ryder, Irak hükümeti tarafından konuyla ilgili olarak yapılan herhangi bir talepten haberdar olmadığını söyledi. Ryder, ABD güçlerinin Irak'ın meşru hükümetinden gelen talep üzerine ülkede kaldığını da sözlerine ekledi.

ABD'DEN YİNE AYNI SENARYO

ABD her seçim öncesinde yaptığı gibi Orta Doğu'dan asker çekeceği söylentilerini yayıyor olabilir. Irak ile ilgili haberlerin hemen ardından Amerikan askerlerinin Suriye'den çekilmeyi düşündüğüne ilişkin bilgiler de gelmeye başladı.

ABD merkezli Foreign Policy dergisine konuşan dört kaynağa göre Beyaz Saray, artık Suriye'de "gereksiz" olarak gördüğü bir misyonu sürdürme konusunda istekli değil. Kaynaklar, içeride aktif olarak olası bir çekilmenin nasıl ve ne zaman yapılabileceği konusunda görüşmeler yapıldığını ifade etti.

Haberde henüz ABD'nin Suriye'den çekilme konusunda kesin bir karar almadığı belirtildi

ABD, Suriye'de bulunan 900 askeriyle 'kara gücü' olarak nitelediği PKK/PYG terör örgütünü destekliyor. Foreign Policy terör örgütü IŞİD ciddi anlamda zayıflamış olsa da gerekli alanı bulabilirse tekrar güç toplayabileceği değerlendirmesinde bulunarak çekilmemenin de zeminini yaratıyor.