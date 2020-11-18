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Dünya Amerikan rüyasının sonu! Bedava yemek kuyruğuna girdiler
Dünya

Amerikan rüyasının sonu! Bedava yemek kuyruğuna girdiler

Koronavirüsün yeni merkez üssü olan ABD’de, salgın milyonlarca kişiyi işsiz bırakırken çaresiz kalan New Yorkluların bedava hindi alabilmek için boş alışveriş arabalarıyla oluşturduğu uzun kuyruklar ABD'nin içinde bulunduğu durumu gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 00:23:00 -
Amerikan rüyasının sonu! Bedava yemek kuyruğuna girdiler

"Food Bank For New York City” adlı yardım kuruluşu ABD’nin New York kentinde yer alan Harlem mahallesindeki yüzlerce aileye 500 hindi, konserve ve çeşitli ürün dağıtımı yaptı.

Ancak, yardımı alan ailelerin birçoğu hayatta kalmak için sadaka gerekeceğini asla hayal etmediğini söyledi.

2 Milyon New Yorklu zor durumda

Yardım grubunun başkanı ve CEO'su Leslie Gordon, "Şehirde Covid-19 vakaları yükseliyor, bu nedenle ihtiyaç da artıyor. Yaklaşık 2 milyon New Yorklu, bir sonraki öğünü ne zaman ve nasıl yiyeceğini bilmiyor. Bu rakam pandemiden önce yaklaşık 1 milyon civarındaydı” dedi.

"İşimi kaybedeceğim hiç aklıma gelmezdi"

Reuters'a konuşan ve kuyrukta bekleyenlerden biri Ruth Crawford gözyaşları içinde, 26 Kasım'daki yıllık aile yemeği için bedava hindiyi beklediğini ifade ederek, “Asla yemek için sıraya gireceğimi düşünmezdim. Şoke edici ve üzücü. İşimi kaybedeceğim hiç aklıma gelmezdi ama oldu. Şu anda birçok insan gibi zor bir durumdayım” ifadelerini kullandı.

"Ailecek işsiziz"

Gıda bankasında sıraya giren Linda Vanier ise, Covid-19 riskini umursamadığını belirterek, “Sadece ben, oğlum ve torunlarım var. Hayatımda başka kimse yok ve ailecek işsisiz. 75 yaşında olduğum için elimden hiçbir şey gelmiyor. Bu yüzden bedava hindi için beklemek zorundayım” dedi.

Öte yandan, kuyrukların büyük bir kısmını koronavirüse yakalanma ve ölüm riski, beyaz Amerikalılara göre iki kat daha fazla olan siyahi ve Latin Amerika kökenlilerin oluşturduğu görüldü.

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