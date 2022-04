Amerikan oğlanları, emperyalistlerin uşakları kimler?!

ABD Kongre üyesi Bill Keating'in Ekrem İmamoğlu ile ilgili sözlerinin "Amerikan oğlanları"nın kim olduğunu gözler önüne serdiğini belirten Hikmet Genç, ABD'ye yönelik "Bir de kimin cumhurbaşkanı adayı olacağına bir an önce karar verseniz tam süper olacak" ifadelerini kullandı. Genç, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"ABD Kongre üyesi Bill Keating "İstanbul Belediye Başkanı'na ulaştık, irtibata geçtik" diyor...

Devamı şöyle;

"Bence bu artık oynamamız gereken bir kart. Türkiye'nin bu noktaya gelmesi için bekleyemeyiz. Onları bunun içine çekmemiz lazım. Gerçek çıkarlarının nerede olduğunu fark etmeleri için ABD mutlaka harekete geçmelidir."

Yani diyor ki, 'Bizim oğlanlarla (our boys) irtibata geçtik. Türkiye'yi (kendi değil), ABD çıkarları doğrultusunda rotaya sokmamız lazım!'

Bu konuşmasının ardından sonra sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı Keating: "İmamoğlu ile konuşmadım görüşmedim. 31 Mart'taki ifadelerim, başkanı bir oturuma devam etmek için daha önce ekibim ile yaptığım bir konuşmaya dair idi; fakat herhangi bir erişimim olmadı ve söylendiği gibi başkan ile konuşmadım" dedi.

Söylendiği gibi mi?.. Kendisi söyledi yahu! Bahsi geçen video konuşmasında; "kendisine (İmamoğlu'na) ulaştık" diyor. Biz de "Balıkçıda oturup karşılıklı kalkan yediniz" demiyoruz zaten.

İfade açık ve net. Lakin bu tornistanın sebebi ne?..

Öyle ya, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott'la da görüştü. Balıkçıda gizlice bir araya gelmişlerdi. Ne yerel yönetimlerden sorumlu Seyit Torun'un, ne de Kılıçdaroğlu'nun haberi vardı...

Kar yağmasaydı, balıkçıdaki görüşme ifşa olmasaydı, Chilcott da "İmamoğlu ile buluşmadık, görüşmedik" diyecekti belki de...

Korkacak bi'şey yok bay Keating. Rahat olun. Her şeyden haberimiz var.

Elemanlarınızla farklı yollarla irtibatta olduğunuzu biliyoruz. Gizli olanlar var, açıktan olanlar var. Hatta mektupla haberleşme var. Üstelik sadece siz yoksunuz. Sizinkilerin Almanlarla da irtibatı var. İhtiyaç halinde düzeltsinler diye Almanlara metin gönderiyorlar!..

ABD Türkiye Büyükelçisi Jeffry L. Flake CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ediyor.

Müttefikiniz İP'in Genel Başkanı Akşener, bir önceki Büyükelçisiniz David Satterfield ile sık sık bir araya geliyordu zaten..

Dostunuz PKK/YPG de sizin masada. Ve o masa 'yuvarlak'... Çarkıfelek misali çevir çevirebildiğin kadar!

Hepsi emrinize amâde, korkmayın.

Bir de kimin cumhurbaşkanı adayı olacağına bir an önce karar verseniz tam süper olacak.

Adaylık meselesi biraz daha uzarsa masa dağılacak.

Sonra; "Our boys did it" diyecekken "Our boys shit it" (kahretsin!) dersiniz...

15 Temmuz'da olduğu gibi!.."