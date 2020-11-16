Amerikan ilaç şirketi, Kovid-19 aşı adayının üçüncü aşama klinik denemelerine İngiltere'de başladı

ANKARA (AA) - Amerikan Johnson&Johnson bünyesindeki Janssen ilaç şirketi, potansiyel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının üçüncü aşama klinik denemelerine İngiltere'de başladı.

BBC'de yer alan habere göre, "Ad26COV2.S" adlı aşı adayının klinik denemelerinin nihai aşamasında 6 ülkede 30 bin kişi üzerinde yapılması planlanıyor.

"Adenovirüs serotip 26" adı verilen bir virüs bileşeni içeren aşı adayı, Kovid-19’un insan hücrelerine tutunmasını sağlayan "çivi proteine" yapay ifade kazandırarak, vücutta virüsü körelten ve etkisizleştiren antikorları canlandırmayı amaçlıyor.

Çalışmaya önderlik eden İngiltere'nin Southampton Üniversitesinden Dr. Saul Faust, Pfizer ilaç şirketinin, Almanya'da yaşayan Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucusu olduğu Biontech ile geliştirdiği Kovid-19 aşı adayının hastalığı önlemede yüzde 90 başarı sağlamasına ilişkin, "Çivi proteini hedef alan bir aşının başarılı olması çok iyi bir haber." ifadesini kullandı.

Kilinik denemede salgından daha fazla etkilenen yaşlılara ve etnik azınlıklara mensup bireylere öncelik vereceklerini belirten Dr. Faust, "Bu aşılardan hangisinin etkili olacağını ve kısa ve uzun vadeli bağışıklık sağlayabileceğini henüz bilmiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Aşı adayının, üçüncü aşama denemelerde İngiltere ile birlikte 6 ülkede insanlar üzerinde test edilmesi planlanıyor.

ABD hükümeti, aşı adayının başarılı olması halinde ilk etapta 100 milyon, sonrasında 200 milyon doz, İngiltere ise 30 milyon doz satın almak için şirketle anlaşmaya varmıştı.

- Klinik denemeler 3 aşamada yapılıyor

Bir aşının yaygın olarak kullanılabilmesi için 3 aşamada insanlar üzerinde test edilmesi gerekiyor.

Klinik denemelerin ilk aşamasında, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşının güvenli olup olmadığı ve insanlar üzerindeki muhtemel yan etkileri araştırılıyor. İkinci aşamada, aşının bağışık tepkilerini uyandırmadaki etkinliği 100’den fazla denek üzerinde test ediliyor. Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem binlerce denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç aylar ve hatta yıllar alabiliyor.

- Dünyada 48 aşı adayı klinik deneme aşamasında

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, 12 Kasım itibarıyla dünya genelinde Kovid-19'a karşı 48 aşı adayı klinik deneme, 164 aşı adayı ise klinik öncesi değerlendirme aşamasında bulunuyor.

Klinik denemeleri yürütülen aşıların 23'ü üçüncü, 13'ü ikinci, 12'si ise birinci aşamada insanlar üzerinde test ediliyor.

Çin'de ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak küresel salgına dönüştü. Dünya genelinde vaka sayısı 55 milyona yaklaşırken, 1 milyon 325 binden fazla kişi hayatını kaybetti.