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Aktüel Amerikalı astronot Kate Rubins başkanlık seçiminde oyunu uzaydan kullanacak
Aktüel

Amerikalı astronot Kate Rubins başkanlık seçiminde oyunu uzaydan kullanacak

Yeniakit Publisher
2020-09-26 11:55:02 -
Amerikalı astronot Kate Rubins başkanlık seçiminde oyunu uzaydan kullanacak

ATLANTA (AA) - Amerikalı astronot Kate Rubins, kasım ayındaki başkanlık seçiminde oyunu uzaydan kullanmayı planlıyor.

Ekim ayı ortasında 2 kozmonotla 6 aylığına Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) gitmeye hazırlanan
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotu Rubins, Associated Press ajansına yaptığı açıklamada, 3 Kasım'daki başkanlık seçiminde ABD vatandaşlarının oy kullanmasının önemine işaret etti.

Rubins, kendisinin oyunu uzaydan kullanmayı planladığını ifade ederek, "bunu uzaydan yapabiliyorlarsa halkın yerde oyunu haydi haydi kullanabileceğini" söyledi.

Kate Rubins, "Demokrasimizde katılım son derece önemli. Uzaydan oy kullanabiliyor olmanın bir onur olduğunu düşünüyoruz.'' dedi.

Birçok Amerikalı astronotun yaşadığı Houston'ın bağlı olduğu Teksas eyaleti, uzaydan elektronik oy kullanımına izin veriyor.

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