Amerika dün fırlattı! Rusya'dan açıklama geldi Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, ABD’nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan (INF) çıkmasından sonra 500 km’den uzun menzilli ilk füze denemesi ile ilgili olarak, Washington’ın askeri gerginliği artırdığı açıklamasını yaptı.

Ryabkov, ABD'nin çekilmiş olduğu INF anlaşmasındaki standartların üstünde bir menzilde füze denemesi yapmasının üzücü olduğunu, bu denemenin bu yönde bir çalışmanın uzun zamandır yürütüldüğünü gösterdiğini ifade etti. ABD'nin askeri gerginliği tırmandırdığını belirten Ryabkov, Moskova'nın kendisinin silah yarışına çekilmesine izin vermeyeceğini vurguladı. ''ABD’nin provokasyonlarına gelmeyeceğiz'' diyen Rus Bakan, ABD yapmadığı sürece bu doğrultuda hiçbir yere füze konuşlandırmayacaklarını kaydetti.

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