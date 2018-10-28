Ameliyat korkunuz varsa...

Ameliyatlarda da hayatta kalma ve bilinmezlik en temel korku nedenidir. Bununla birlikte bazı kişiler ameliyatı tamamen kontrolünü kaybettiği bir durum olarak gördüğünden özellikle narkoz altında olmaktan korkarlar.

Ameliyat kaygısı, hastanın ameliyat korkusuna bağlı olarak kalbin hızla çarpması, bulantı, sıkıntı, huzursuzluk, uyku bozukluğu gibi yakınmalar yaşadığı fizyolojik bir durumdur. Öncesinde kaygı bozuklukları olan kişiler ameliyat kaygısı ve korkusuna daha yatkın olabilecek olsalar da, birçok kişi ameliyata hazırlanırken ilk defa bu ve benzeri durumları yaşayabilirler.

Bayıltacaklar elbette

Ameliyat kaygısı ile başa çıkmakta önemli bir adım, rahatsızlığınız, tavsiye edilen tedaviler ve ameliyat ile ilgili olarak olabildiğince iyi bilgi sahibi olmaktır.

Uygulanacak işlemlerin ne olduğunu, neden gerekli olduğunu ve nasıl uygulanacaklarını tam olarak anlamanız, kaygılarınızın büyük bir bölümünü giderebilir.

Sizi bayıltacaklar elbette. Anestezi hakkında bilgi edinmek ve bu bayıltılma risklerinin düşüklüğünü öğrenmek de, ameliyat ile ilgili kaygılarınızın giderilmesine yardımcı olabilir.

Sıkınıp sıkınmayın sorun, bol bol sorun!

Kaygıya işlem hakkında yeterli bilgiye sahip olmamak sebep olmaktaysa, hastanın ameliyat olmaya karar verinceye dek aklına takılan her türlü soruyu sorması ve bunlara tatminkar cevaplar alması ve cerrahın tedavi seçiminin ne olduğunu tam olarak anlaması büyük önem taşır.

Birçok kişi için, asgari bilgi ile yaşamı değiştirecek bir karar verme durumunda, kaygı beklenen normal bir durumdur. Hasta gerekli bilgileri edindiğinde, bu kaygı ortadan kalkabilir.

Kendi kendinize ameliyat kurgulamayın

Ameliyat korkunuzdan doktorunuza bahsedin. Elbette can bu. Kim canının yanmasından korkmaz ki, can kuşu elden gidecek kaygısından korkmasın..

Bazen, hastanın ameliyatın neler gerektirdiği hakkında bir fikir sahibi olmayıp, işlem ve sonuçlarının ne olabileceğini kendi kendine hayal etmeye çalışması kaygının ortaya çıkış nedeni olabilir.

Ameliyatı gerçekleştirecek doktor ameliyattan beklenen sonucun ne olduğu ve tipik bir nekahet döneminin nasıl olacağı hakkında gerçekçi bir fikir edinilmesini sağlayabilir.

Kaygı bizatihi ameliyat ile ilgili ve işlemin açıklanması rahatlama sağlamaya yetmiyorsa, Doktorlar ameliyatın gerçekleştirilmesini mümkün kılacak şekilde hastaya ilaç tedavileri önerebilirler.

Daha öncesinde hasta veya bir yakınının kötü bir ameliyat deneyimi yaşamış olması kaygının altında yatan sebepse, doktor bunun farklı bir ameliyat ve farklı bir durum olduğuna hastayı temin ederek, rahatlamasına yardımcı olabilir.

Masada kalmak binde bir!

Bir kişi ameliyattan korktuğunda, muhtemelen ameliyatın sonucunun ne olacağını yeterince düşünmemektedir.

Eğer ameliyat sizin için yararlı olacaksa, ki büyük ihtimalle öyledir, o zaman kaygılanacağınız bir şey kesinlikle yok demektir. Ameliyat sonrasında, yakınmanız ortadan kalkacak, daha iyi bir sağlık kalitesine kavuşacaksınız. Zaten bu sebeple size bu ameliyat önerilmektedir. Bir de ameliyat olmadığınızı düşünün. Yine de durumunuzdan memnun olacak mısınız, yoksa normal bir hayat sürdürmek için tüm bunlardan kurtulmayı mı isteyeceksiniz.



Cerrahi bir ameliyat basit ifadesi ile vücudunuzdaki bir veya daha fazla kısmın onarılmasıdır, dolayısıyla ameliyat korkusu hissettiğinizde, sonucun iyi olacağı ve uzun vadede her şeyin iyiye gideceğini hatırlayın. Masada kalmak binde bir bir olay!