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Spor

Amedspor’da kriz çözülemiyor

Türkiye Futbol Federasyonu’nun 18 Temmuzda kaldığı yerden devam edilmesini kararlaştırdığı 2.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 10:10:30 -
Amedspor’da kriz çözülemiyor

Türkiye Futbol Federasyonu’nun 18 Temmuzda kaldığı yerden devam edilmesini kararlaştırdığı 2. Lig maçları öncesinde Amedspor’da kriz bir türlü çözülemiyor.


TFF 2. Lig Beyaz Grupta küme düşme hattında yer alan Amedspor adım adım kaosa doğru sürükleniyor. 3 puan farkla küme düşme hattında yer alan Amedspor’da yönetimin federasyondan beklediği ‘küme düşmenin kaldırılması’ kararı çıkmadı. Maddi olarak tıkanan ve kaynak bulamayan, uzun süredir takıma ve personele ödeme yapamayan yönetim son çare olarak 12 Haziranda olağanüstü kongreye gitme kararı aldı. Ancak şu ana kadar yeni yönetim oluşturmayla ilgili somut çalışma olmadığı ifade ediliyor.



Futbolcular muhatap bulamıyor


Futbolcular, kente gelip çalışmalara katılmak için kendilerine ödeme yapılmasını istiyor. Tüm takımlar, 18 Temmuzda başlayacak lig için çalışma programı belirlerken Amedspor’daki bu belirsizlik camianın ve taraftarların tepkisini çekiyor. Takımın lige devam etmesi ve ligi tamamlaması için en az 1 buçuk milyon maddi kaynağa ihtiyaç olduğu açıklandı.

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