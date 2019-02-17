Amed Sportif Faaliyetler’in kadın futbolcularına yardım

Kadınlar 1. Ligi’nde mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler için para toplandı.

Amedspor taraftar gruplarından Direniş’in kadın futbol takımı ile yardımlaşmak üzere 25 ocak - 2 şubat tarihleri arasında Almanya’nın beş ayrı kentinde düzenlediği yardımlaşma ve dayanışma etkinlikleri sonucunda 16 bin 500 avro toplandı. Toplanan paralar Direniş Derneği Başkanı Ramazan Tugay, organizasyonu gerçekleştiren As Başkan Rızgar Onar tarafından Kadın Futbol Takımı Yöneticisi Besra Ekinci ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Baran Durmaz’a teslim edildi. Amed Sportif Faaliyetler Kulübü ise yapılan yardımla ilgili bir açıklama yayımladı. Kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:

“Bu değerli çalışmada emeği geçen Amedspor Direniş Grubu’na, taraftarlarımıza ve Almanya’daki taraftar gruplarına teşekkürü borç biliyoruz. Bu meşakatli organizasyonun yürütülmesi konusunda destek veren Fredy ve Naz Gündoğdu’ya ayrıca teşekkür ederiz.”