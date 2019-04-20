Amed Sportif Faaliyetler’de hazırlıklar tamam

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler’de Bodrum Belediyesi Badrumspor maçı hazırlıkları aralıksız olarak devam ediyor.

Yeşil kırmızılı beyazlı ekip, Bodrum Belediyesi Bodrumspor maçı hazırlıklarını, yaptığı idmanla tamamladı. Ligde hiçbir iddiası bulunmayan Diyarbakır temsilcisi, Bodrum Belediyesi Bodrumspor maçını yarın deplasmanda yapacak. Beyaz Grup’ta rahat bir konumda yer alan ve kalan 3 maça prestij amacıyla çıkacak olan Amed Sportif Faaliyetler, 32. hafta maçı için bugün Bodrum’a gidecek. Daha önce yollarını ayırdığı 6 futbolcu dışında eksik futbolcusu olmayan Amed Sportif Faaliyetler, Bodrum Atatürk Stadı’nda Pazar günü saat 15.30’da başlayacak olan Bodrum Belediyesi Bodrumspor mücadelesinden puan çıkarmayı amaçlıyor.

Takım puan cetvelinde rahat konumda olmasına rağmen idmanlar kıran kırana geçiyor. Kadroda bulunan genç futbolcular teknik heyetin gözüne girebilmek için büyük çaba harcıyor.