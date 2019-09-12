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Amed Sportif Faaliyetler’de bazı futbolculardan açıklama

TFF 2.

12 Eylül 2019 Perşembe 13:59
Amed Sportif Faaliyetler’de bazı futbolculardan açıklama

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta yer alan Amed Sportif Faaliyetler’in bazı futbolcuları, sosyal medyada yer alan olumsuz konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.


Kulüp binasında gerçekleşen basın açıklamasına, Mansur Çalar, Yiğitcan Gölboyu, Erdi Yokuşlu, Furkan Yaman ve Erkut Şentürk katıldı. Futbolcular, son günlerde bazı sosyal medya hesaplarında şahıslarına yönelik karalama kampanyası sürdürüldüğünü belirtti. Futbolcular, kendileriyle ilgili konuşulanların, yapılanların ve dedikoduların hiçbirinin faili olmadıklarını kaydetti. Açıklamada, şöyle denildi:


“Biz, Amedsporluyuz ve bu kentin ekmeğinden besleniyoruz. Sezon başı hazırlık sürecinde bazılarımızın sözleşmesinin bitmiş olmasına rağmen Amedspor’umuzda kalmayı en kalbi duygularımızla istedik. Yaşanan ufak tefek uyumsuzluklar olmuş olabilir ama asla Amedspor’a yönelik ne hakaret ne küfür ne de aleyhte bir davranışımız olmamıştır. Bundan sonraki süreçte de olmayacaktır. Hiç kimse, hiç birimiz Amedspor’un üstünde değildir. Amedspor’un menfaat ve çıkarları neyi gerektiriyorsa bunu sonuna kadar yerine getireceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Bizler Amedspor takımı olarak yekpareyiz, birlikteyiz ve kardeş gibiyiz. Bunun yansımasını da bu haftadan başlamak üzere sahada göreceksiniz. Bu karalama kampanyasından kaynaklı taraftarlarımız üzülmüşse öncelikle onlardan özür dileriz.”

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 13:59
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